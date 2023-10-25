Армения ищет новых партнеров, поскольку Москва не выполнила свои союзнические обязательства - Пашинян

«Эти ситуации, по сути, привели нас к решению о том, что нам необходимо диверсифицировать наши отношения в сфере безопасности. И сейчас мы пытаемся сделать это», - сказал премьер-министр Армении, добавив, что по той же причине на данный момент не видит никаких преимуществ в продолжающемся присутствии российской военной базы в Армении.

Американское издание отмечает, что «сложное положение, в котором оказалась Армения, все больше беспокоит США и западных союзников».

«В длинной череде нестабильностей, простирающихся по всей Евразии, этот регион, похоже, является еще одной взрывоопасной точкой, - пишет WSJ, добавляя: - Растущая обеспокоенность в Вашингтоне и европейских столицах заключается в том, что Азербайджан при поддержке Турции и соучастии России в ближайшие месяцы может попытаться захватить Армению или ее часть, создав сухопутный мост между Азербайджаном и Турцией. Наряду с этим вызывает тревогу то, что Россия может спланировать государственный переворот с целью свержения лидера Армении».

Американское издание напоминает, что в последние недели Москва перешла к публичным упрекам и угрозам после того, как Армения ратифицировала Римский статут, а премьер-министр Армении в Европарламенте раскритиковал бездействие России в вопросе защиты безопасности Армении и армян Нагорного Карабаха.

Отвечая на вопрос, обеспокоен ли он подобными заявлениями и не боится ли, что Москва может отстранить его от власти, Пашинян не скрывал своего возмущения.

«Такой подход нарушает многие правила, начиная с невмешательства во внутренние дела друг друга и правил дипломатической корректности», - сказал он.

Хотя во вторник было объявлено, что Азербайджан отказался от запланированной в конце месяца в Брюсселе встречи, премьер-министр Армении заявил, что сохраняет оптимизм в вопросе заключения мирного договора с Азербайджаном в ближайшие месяцы.

«Будущее региона должно заключаться в открытии долгое время закрытых границ и торговых путей, в том числе дороги, соединяющей Турцию и Азербайджан, если будет уважаться суверенитет Армении. Безопасность должна быть достигнута не только с помощью армии, но и регионального мира», - сказал он.

Отвечая на вопрос об исторических отношениях Армении с Россией, Пашинян призвал вместо этого сосредоточиться на «гораздо более длительной истории Армении с ее тюркоязычными соседями, Турцией и Азербайджаном».

«Именно здесь все вопросы и здесь ответы на все вопросы. И я выдвигаю именно такую логику: мы должны работать, прежде всего, над улучшением наших отношений в нашем регионе», - сказал армянский премьер.

Более того, Пашинян подчеркнул, что усилия Еревана по диверсификации отношений в сфере безопасности и поиску новых союзников следует рассматривать не просто как запрос на западные базы и оружие, а как стремление к стабильному миру в регионе.