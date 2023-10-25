Президент Азербайджана «не нашел времени» поехать в Брюссель – глава МИД Армении

Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, отвечая на вопрос Радио Азатутюн относительно того, что, если отмена брюссельской встречи произошла из-за «нехватки времени», то кто не нашел времени поехать в Брюссель на переговоры.

«Очевидно, президент Азербайджана, потому что мы готовы участвовать в этой встрече и сейчас. Надеюсь, что проблема действительно в конкретных датах и в ближайшее время можно будет согласовать новые даты новой встречи. Республика Армения готова принять участие в этой встрече. Мы продолжаем придерживаться мирной повестки», - сказал Мирзоян.

Министр иностранных дел Армении также добавил сегодня, что на днях у него был неофициальный контакт с министром иностранных дел Азербайджана в Тегеране.

Ранее сегодня специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар заявил, что встречи между председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в конец октября не будет. В качестве причины спецпредставитель ЕС назвал нехватку времени.