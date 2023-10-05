Экс-министр обороны обвиняет Пашиняна в предательстве. Представители власти называют это абсурдом

Аршак Карапетян, после революции 2018 года около трех лет проработавший советником премьер-министра Никола Пашиняна, а с 2021 года по приказу Пашиняна назначенный министром обороны, обвиняет своего бывшего руководителя в предательстве, утверждая, что это привело к уничтожению Армии обороны Нагорного Карабаха.

«Сегодня нет ни одного настоящего патриота, который бы не чувствовал боли и гнева в своем сердце, зная, как наша трусливая власть способствовала резне и унижению нашего гордого народа», - заявил Аршак Карапетян.

Около трех месяцев занимавший должность министра обороны, а затем уволенный Пашиняном Аршак Карапетян спустя два года раскрыл некоторые скобки о причинах своего увольнения, утверждая, что его уволили за приказ не допустить продвижения вооруженных сил Азербайджана.

«Я, генерал-майор Аршак Генрихович Карапетян, был отстранен от должности по той причине, что не принял требований азербайджанской стороны, так называемого ультиматума, что дал приказ открыть огонь по противнику в случае его продвижения и в случае, если он попытается вторгнуться на территорию Республики Армения», - сказал Карапетян.

В сообщении, опубликованном на своей странице в Facebook, Аршак Карапетян не объясняет, почему он решил нарушить молчание именно сейчас, не уточняет также, когда именно отдал приказ предотвратить азербайджанское вторжение, из-за чего, как он утверждает, был уволен.

Карапетян был назначен министром обороны в августе 2021 года и отправлен в отставку 15 ноября того же года. Его отставке предшествовал ряд пограничных инцидентов. Ровно за день до отставки, 14 ноября, по данным армянского военного ведомства, азербайджанские вооруженные формирования попытались позиционно продвинуться в восточном направлении армяно-азербайджанской границы, но им это не удалось.

«Меня уволили, потому что я поехал в Арцах»

В качестве еще одной причины своего увольнения бывший министр обороны называет также свои визиты в Нагорный Карабах.

«Потому что я три раза ездил в Арцах [Нагорный Карабах – ред.] и пытался организовать оборону Республики Арцах, потому что не был согласен со всеми намерениями нынешнего правительства относительно безопасности», - подчеркнул Карапетян.

6 ноября 2021 года, за неделю до увольнения, Аршак Карапетян отправился в Нагорный Карабах, где обсудил вопросы безопасности с руководящим составом Армии обороны НК. Баку осудил визит Карапетяна в Степанакерт.

Вопрос об обвинениях Аршака Карапетяна оскорбляет разум провластного депутата

Депутаты от возглавляемой Пашиняном правящей партии сегодня не захотели отвечать на эти обвинения в адрес премьер-министра. Депутат правящей фракции «Гражданский договор» Арман Егоян заявил, что этот вопрос оскорбляет его разум.

«Вы хотите, чтобы мы сейчас перед камерами обсуждали, кто и как выполнял свои функции при защите границ Республики Армения? Этот вопрос оскорбляет мой разум, - сказал Егоян, отметив: - Никто не может быть уволен за защиту границ Республики Армения, за надлежащую защиту границ Республики Армения люди получают поощрение».

Поощрение Карапетян получил также от Пашиняна, став из его советника министром обороны. До этого, в 2016 году, приказом третьего президента Сержа Саргсяна, генерал-майор был уволен с должности начальника управления разведки Генштаба ВС Армении за упущения в ходе апрельской четырехдневной войны. Позже Серж Саргсян дал Карапетяну должность военного атташе в России.

«Я считаю, что в ходе брифинга в Национальном собрании в этот важнейший для Республики Армения период вообще нет необходимости приходить и воспроизводить в прямом эфире высказывания человека, которые он сделал на нескольких языках, по сути, предлагая свои услуги конкретным людям, конкретным полюсам, как это делают многие», - сказал секретарь фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян.

Экс-министр обороны призывает Россию решительно пресечь попытки уничтожения государственности Армении

Аршак Карапетян, объявивший о начале своей политической деятельности, распространил свое послание также на русском языке. Бывший министр обороны также обвиняет власти в том, что они настраивают армянский народ против России.

Признавая, что деятельность российских миротворцев нельзя оценить как успешную, Карапетян в то же время призывает не допустить стравливания народов двух стран.

«Призываю руководство России более жестко пресекать попытки уничтожить армянский народ и государственность нашей страны», - заявил он.

Помимо обвинений в предательстве, бывший министр обороны выдвинул еще одно серьезное обвинение в адрес Пашиняна: «Я точно знаю, что именно глава правительства Армении, обеспокоенный сохранением своего кресла, обратился к азербайджанцам с просьбой арестовать Рубена Варданяна, достойного сына армянского народа».

«Это просто бред», - комментируя это обвинение, сказал Арман Егоян.

Официальный Ереван ранее решительно осудил задержания лидеров Нагорного Карабаха, заявив, что «предпримет все возможные шаги для защиты их прав».