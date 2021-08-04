11 из 12 министерских постов уже заняты, вакантным остается должность главы МИД

Так, бывший министр юстиции Рустам Бадасян теперь назначен на должность председателя Комитета государственных доходов. Его на прежней должности сменил 44-летний юрист Карен Андреасян, который в течение 5 лет был омбудсменом Армении.

«Я хочу пообещать, что вместе с нашей командой, с этой молодой и очень способной командой, мы, наконец, сможем восстановить справедливость для всех в стране», - сказал Андреасян.

«В конце концов, чувство присутствия справедливости и правосудия - это одна из самых важных задач, которые наш народ выдвинул нам еще во время революции 2018 года», - отметил премьер-министр Никол Пашинян.

Новых назначений или переназначений не было в Министерстве высокотехнологической промышленности. Бывший губернатор Тавушской области Айк Чобанян уже четыре месяца возглавляет ведомство. Вакантным остается должность министра иностранных дел. Когда несколько недель назад бывший секретарь Совета безопасности Армен Григорян был назначен первым заместителем министра иностранных дел, пресса писала, что Григорян является будущим министром. Пока назначение не произведено.

Новым министром обороны стал Аршак Карапетян. Он с 2018 года был советником премьер-министра Пашиняна, затем первым заместителем начальника Генштаба, а с конца июля - заместителем министра обороны.

«Мы все несем большую ответственность. Судьба возложила именно на нас реализацию этой повестки, и мы должны с честью преодолеть эти вызовы. Роль министра обороны здесь сложно переоценить», - подчеркнул премьер-министр Никол Пашинян, представляя нового главу Минобороны.

На встрече с высшим офицерским составом Вооруженных сил Никол Пашинян еще раз подчеркнул, что открытие коммуникаций является одним из приоритетов правительства Армении, а Азербайджан говорит о коридоре, что неприемлемо.

«Все должны знать, что никогда не было никаких договоренностей о коридоре через территорию Республики Армения. И Республика Армения не только не взяла на себя никаких устных или письменных обязательств по этой теме, но и четко выражала свою позицию во всех случаях, когда звучали подобные предложения. И договоренности, которые у нас есть, по сути, отражены в заявлениях от 9 ноября и 11 января», - подчеркнул Пашинян.

Пашинян, в частности, сказал, что в заявлении от 11 января говорится, что Республика Армения должна иметь возможность осуществлять транзит грузов через территорию Азербайджана, а Азербайджан должен иметь возможность осуществлять транзит товаров через территорию Армении.

«Хочу обратить ваше внимание на текст объявления от 11 января: там очень четко прописано, что должны быть обсуждены и достигнуты договоренности о таможенном, пограничном, санитарном, фитосанитарном контроле. То есть, существует четкая констатация того, что, как это принято логически и как это бывает, в случае использования территории Армении в качестве транзитной территории, как и во всех других случаях, это пересечение должно происходить в соответствии с этими правилами. Например, как сегодня пересекают границу граждане Грузии или Исламской Республики Иран? То есть по тем же правилам. Конечно, мы приняли эту повестку», - отметил премьер.