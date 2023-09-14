По словам жителей, завод в Ерасхе перенесен в другое место. Строящая завод компания это отрицает

Работы по строительству металлургического завода в Ерасхе прекращены, сторож и жители близлежащих территорий в беседе с Радио Азатутюн сообщили, что уже долгое время строительство там не ведется.

Жители рассказали, что 10 дней назад в присутствии наблюдателей Евросоюза с территории завода была вывезена строительная техника. Они сообщили Радио Азатутюн, что завод перенесен в другое место в Араратской области.

Строящая металлургический завод компания «Джи Ти Би» сегодня сообщила СМИ, что ничего не перенесено, не приостановлено и не прекращено. «Ерасх обязательно будет иметь свое продолжение, как было запланировано, это лишь один из этапов производственного процесса», - говорится в сообщении.

Наблюдательная миссия Евросоюза в Армении сегодня в соцсети X (бывшая Twitter) сообщила, что своим присутствием наблюдатели ЕС способствуют безопасной транспортировке материалов и оборудования в новое место. Позже миссия ЕС отредактировала свое сообщение.

«Наблюдательная миссия ЕС осуществляет регулярное патрулирование на территории Ерасха, включая строящийся металлургический завод, для отслеживания любых событий по части безопасности и военных действий», - говорится в уже отредактированном сообщении.

Работы по строительству завода начались примерно полгода назад, их планируется завершить к концу года. Баку периодически заявляет, что этот проект влияет на экологическую безопасность региона и может загрязнить воды реки Аракс. Азербайджанская сторона регулярно обстреливает завод, в результате обстрелов даже были ранены двое строителей, повреждена строительная техника. Баку официально обратился к Еревану с требованием остановить строительство завода в Ерасхе. В Ереване считают претензии Баку относительно работы металлургического завода необоснованными.