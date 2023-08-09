Армения не обязана уведомлять Азербайджан о строящемся в Ерасхе металлургическом заводе - Ереван ответил Баку

Армения не обязана уведомлять Азербайджан о строящемся в Ерасхе металлургическом заводе. Это официальный ответ Еревана на письмо Баку, в котором азербайджанская сторона требовала предоставить информацию об этом армяно-американском бизнесе.

«Армения требует, чтобы Азербайджан прекратил применение незаконной силы на суверенной территории Армении путем стрельбы в направлении строительной площадки», - говорится в заявлении Министерства окружающей среды РА.

Уже несколько месяцев, ссылаясь на Конвенцию ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, принятую в Эспо, Баку требует согласовать с ним проект металлургического завода. Об этом говорил также лично президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В строительство армяно-американского металлургического завода, который будет производить 108 тыс. тонн продукции ежегодно, планируется инвестировать около 70 млн долларов.

В прошедшие месяцы правительство и экологи отвечали, что требования Азербайджана не обоснованы, поскольку строящийся в Ерасхе завод не подпадает ни под одно положение конвенции, на которую ссылается Баку.

Наряду с призывами и требованиями Баку на самом высоком уровне остановить строительство завода в Ерасхе, граничащем с Нахичеваном, в последние месяцы азербайджанские силы также периодически обстреливали строительную площадку. Сообщения об обстрелах публиковались почти в ежедневном режиме. В июне были ранены двое строителей.

На днях СМИ со ссылкой на свои источники написали, что завод в ближайшее время планируется перенести в другое, более безопасное место. В беседе с газетой «Айкакан жаманак», принадлежащей семье премьер-министра, в руководстве завода опровергли эту информацию, заявив, что после технического перерыва строительные работы будут возобновлены. Сегодня на наши многочисленные звонки дирекция завода не ответила.

А какая сейчас ситуация в Ерасхе? Сегодня во время наших съемок мы не заметили на территории завода работающей техники и не услышали звуков какого-либо оборудования. Царила полная тишина. Возле поста охраны стоял мужчина. На другом участке территории завода мы заметили трех индийских сотрудников.

Конвенция Эспо, на которую ссылается Баку, предусматривает, что страна должна уведомить другие государства, которые могут пострадать от негативных последствий эксплуатации проекта, чтобы как можно скорее начать консультации. В первом приложении к конвенции указаны виды деятельности, подлежащие уведомлению. Требуя согласовать с ними строительство завода, Азербайджан, по сути, берет за основу 4-й пункт этого приложения, касающийся крупных станций по выплавке стали и чугуна и производству цветных металлов.

Министерство окружающей среды вчера уже официально ответило на письмо Азербайджана, подчеркнув, что Армения соблюдает нормы международного права, а также утверждая, что завод не подпадает ни под одно из положений, предусмотренных в Конвенции Эспо, чтобы Армения заранее информировала Баку.

«Сам Азербайджан не уточнил, к какому пункту конвенции относится планируемая деятельность. Для требования Азербайджана «немедленно прекратить строительные работы» в соответствии с конвенцией Эспо нет никаких оснований», - подчеркнули в министерстве.

Ссылаясь на этот же документ, Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в применении силы, подчеркнув, что Азербайджан грубо нарушает свои обязательства, в частности, 15-ю статью конвенции, которая гласит: «При возникновении спора между двумя или более Сторонами относительно толкования или соблюдения настоящей Конвенции они стремятся к урегулированию спора путем переговоров или любым иным способом по своему усмотрению».