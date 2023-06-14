Азербайджанцы открыли огонь по строящемуся металлургическому заводу в Ерасхе, двое иностранных граждан получили ранения – Минобороны

Согласно сообщению, за 10-15 минут до инцидента Министерство обороны Азербайджана распространило дезинформацию о том, что ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным на Ерасхском направлении, «создав информационную основу» для дальнейших действий.

В этом сообщении азербайджанское военное ведомство утверждало, что с 10 часов утра среды подразделения ВС Армении вели интенсивный огонь в направлении азербайджанских позиций в районе населенного пункта Гейдарабад в Нахичеване. «Подразделения азербайджанской армии прибегли к ответным действиям», - отметили в Баку.

Накануне сообщалось об обстрелах с азербайджанской стороны на этом участке границы: были повреждены гражданский автомобиль и один объект.

Отметим, что на улице Барекамутюн села Ерасх, в 800 метрах от границы с Нахичеваном, началось строительство металлургического завода, что «глубоко обеспокоило» Министерство охраны природы Азербайджана. В Баку заявили, что «без согласования этой деятельности с Азербайджаном» Армения нарушает международные экологические стандарты. В Армении отвергли данные претензии, заявив, что завод отвечает всем экологическим нормам и требованиям и что он будет построен в рамках норм внутреннего законодательства Армении.