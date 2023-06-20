«Мы никуда отсюда не уйдем». Флаги РА и США подняты на заводе в Ерасхе

На территории строящегося в Ерасхе металлургического завода сегодня сразу на двух участках были установлены флаги Армении и США. Азербайджанские позиции находятся недалеко от территории завода, на расстоянии примерно 800 метров хорошо виден азербайджанский флаг.

Представитель завода Тиран Акопян в беседе с журналистами сказал, что они вовсе не предполагают, что установкой флагов, так сказать, повысят защиту завода, однако установка флагов является решением совета директоров. Таким образом, по его словам, они фиксируют, что находятся на месте и будут продолжать работы.

«Подняв флаги Республики Армения и Соединенных Штатов Америки, мы фиксируем наше решение, что никуда отсюда не уйдем и продолжим строительство завода. Единственный субъект, который может находиться в этом месте, осуществлять деятельность, что-либо строить или не строить, соглашаться или не соглашаться, это Республика Армения, и от Республики Армения у нас есть это разрешение на строительство и все предусмотренные законом документы. Мы продолжим работу независимо от того, стреляют или нет. Мы должны построить на этой территории завод. В какой-то момент они поймут, что мы не уйдем и не будем играть по этим правилам игры», - сказал он.

С начала прошлой недели с азербайджанских позиций велся огонь прямо в направлении территории этого завода, территория регулярно подвергалась обстрелу, когда начинались работы. На прошлой неделе здесь были ранены два гражданина Индии.

По словам Тирана Акопяна, с сегодняшнего дня работы возобновляются, хотя есть опасения, что азербайджанская сторона снова нацелится на завод и строительную технику. А вчера, когда представители завода пытались установить древка для флагов, азербайджанская сторона обстреляла строительную технику.

«Они нацеливаются на строительную технику по двум причинам: чтобы напугать и чтобы вывести технику из строя. Обстрелы происходили каждый день после первого обстрела, они не прекращались, вчера тоже были. Поднятие флагов может иметь чисто психологический фактор», - сказал представитель завода.

«Особо хочу подчеркнуть, что все обстрелы фиксируются на видео и фото, и мы обратимся во все возможные международные органы и задействуем все инструменты в законодательном поле и Республики Армения, и Евросоюза, и США, чтобы они поняли, что любой выстрел не останется без ответа, ни в законодательном, ни, надеюсь, в оборонном поле», - отметил он.