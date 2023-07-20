Азербайджан официально потребовал от Армении приостановления строительства завода у границы с Нахичеваном

Как сообщает новостной сайт Turan.az со ссылкой на пресс-службу азербайджанского правительства, соответствующее письмо было направлено министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым министру окружающей Армении.

Как отмечается в сообщении, Азербайджан ссылается на «Конвенцию об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте» (Конвенция Espoo), указывая на то, что в соответствии с указанной конвенцией, работа металлургических заводов признается в качестве вида деятельности, которая может вызвать значительное негативное трансграничное воздействие. При этом, отмечают в Баку, в соответствии со статьей 3.1 конвенции, Армения обязана была проинформировать Азербайджан о влиянии работы завода на окружающую среду, «однако Азербайджан не получал никаких уведомлений от Армении по этому проекту».

В письме также говорится, что «Азербайджан на начальном этапе требует от Армении проведения обмена информацией и обсуждений о негативном трансграничном влиянии проекта».

«Правительство Азербайджана также требует немедленного прекращения Арменией строительства завода до полного прояснения и адекватного рассмотрения вопросов, связанных с трансграничным воздействием проекта», - отмечается в письме, согласно азербайджанскому новостному сайту.

Отметим, что армянская сторона неоднократно подчеркивала, что строящийся в Ерасхе армяно-американский завод является не металлургическим, а металлолитейным и не представляет никакой угрозы для окружающей среды.