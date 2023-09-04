Альтернативы Лачинскому коридору нет - МИД РА

Радио Азатутюн, в частности, поинтересовалось, сделал ли Азербайджан открытие Агдамской дороги предварительным условием для открытия Лачинского коридора.

Во внешнеполитическом ведомстве Армении подчеркнули, что Лачинский коридор должен быть открыт, а что касается других возможных коммуникаций, то этот вопрос должен быть решен в рамках международного механизма диалога Баку-Степанакерт.

Лачинский коридор закрыт Азербайджаном для любых грузов, в том числе гуманитарных, уже больше двух месяцев. Уже семь дней Баку пытается доставить в Степанакерт через Агдам 40 тонн муки в качестве гуманитарной помощи, по этому вопросу ведутся переговоры. Жители Нагорного Карабаха дежурят на Аскеранской дороге, утверждая, что будут продолжать держать дорогу закрытой до тех пор, пока азербайджанцы со своей мукой не уедут. Официальный Степанакерт заявляет, что если Азербайджан действительно заинтересован в ликвидации гуманитарной катастрофы народа Нагорного Карабаха, то он не должен запрещать восстановление поставок через Лачинский коридор, как это предусмотрено трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года.

На другой вопрос Радио Азатутюн: учитывая негативное отношение Степанакерта к получению помощи через Агдам, есть ли в Совете Безопасности ООН какая-либо страна-член, готовая внести проект резолюции по вопросу Лачинского коридора, видна ли эта перспектива в ближайшем будущем, в МИД, ссылаясь на состоявшееся 16 августа экстренное заседание Совета Безопасности ООН, ответили, что в ходе этой встречи подавляющее большинство стран-членов Совета Безопасности ООН выразили четкую позицию относительно необходимости восстановления деятельности Лачинского коридора, выполнения решений Международного суда ООН и соблюдения положений заявления от 9 ноября 2020 года. Были страны, которые также подчеркнули, что Агамская дорога не может быть альтернативой Лачинскому коридору.

«Позиция Армении по этому вопросу не изменилась, и продолжается работа с нашими международными партнерами, направленная на выполнение Азербайджаном соответствующих решений Международного суда и устранение незаконной блокады Нагорного Карабаха, в том числе путем реализации соответствующих механизмов ООН и Совета Безопасности ООН», - говорится в ответе.

Недавно в Интернете появился приписываемый министру иностранных дел России документ о правах народа Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. Радио Азатутюн также попросило уточнить, является ли этот документ официальным, был ли он передан Еревану и Баку и какова позиция Еревана: может ли он стать темой переговоров или официальный Ереван продолжает придерживаться позиции о том, что этот вопрос должен решаться в переговорах со Степанакертом.

В ответ во внешнеполитическом ведомстве заявили, что не комментируют информацию, полученную из неофициальных источников.