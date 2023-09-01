Несмотря на отказ карабахцев, в Баку утверждают, что все равно доставят муку в Нагорный Карабах

Хотя карабахцы отвергает азербайджанскую помощь, направленную по Агдамской дороге, в Баку утверждают, что все равно доставят муку в Нагорный Карабах.

Генеральный секретарь Азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзоев сегодня заявил, что переговоры по вопросу доставки 40 тонн муки в Степанакерт продолжаются, азербайджанская сторона ждет ответа. С кем ведутся переговоры и от кого они ждут ответа, Мирзоев не уточнил.

«Уже четыре дня мы находимся на дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди [Степанакерт – ред.], переговоры продолжаются. Мы останемся здесь до тех пор, пока наши грузы не дойдут до армянских жителей», - сказал он.

Пока азербайджанцы ведут переговоры, карабахцы, уже третий день круглые сутки дежурящие на Аскеранской дороге, заявляют, что продолжат держать дорогу закрытой до тех пор, пока азербайджанцы не уедут со своей мукой. Карабахцы категорически отвергают ввоз любых продуктов питания из Азербайджана, а также эксплуатацию Агдамской дороги, требуя открытия Лачинского коридора.

«Азербайджанцы не должны использовать дорогу Агдам-Степанакерт, якобы они о нас заботятся, якобы занимаются благотворительностью, перевозят гуманитарные грузы, мы в них не нуждаемся», - заявил один из карабахских жителей.

«Нам не нужна от них помощь, особенно в этой тяжелой ситуации, пусть все видят, что мы даже в этой тяжелой ситуации можем бороться, нам не нужна их мука, какая бы еда ни была, нам она не нужна», - добавил другой.

Собравшиеся на Аскеранской дороге люди уверены: если российские миротворцы захотят, то откроют Лачинскую дорогу, как, например, они сейчас не разрешают двум азербайджанским грузовикам въехать в Аскеран.

«Если Бердзорский [Лачинский – ред.] коридор сейчас закрыт, русские его не могут открыть, Азербайджан его закрыл, но с тем же успехом азербайджанцы приехали сюда, чтобы въехать, русские закрыли проезд. Как это понимать, русские здесь могут закрыть, а там не могут открыть?» - спрашивают карабахцы.

Жительница Карабаха Эрмине Хачатрян, участвующая в акции протеста на Аскеранской дороге еще с 29 августа, сегодня сообщила Радио Азатутюн, что ночь прошла спокойно, никакой активности на азербайджанской стороне замечено не было.

«Мы никому с их стороны не позволили прийти сюда, здесь спокойно, наши ребята дежурят. Ничего не происходит, тишина, спокойствие. [Мы останемся] до тех пор, пока не добьемся своей цели, чтобы они забрали свои машины, свой мусор и уехали отсюда, а правительство тем временем сделает для нас что-нибудь», - сказала женщина.

Карабахцы, дежурящие на Аскеранской дороге, предупредили российских миротворцев, что если они пропустят азербайджанские грузовики в Нагорный Карабах, то вся ответственность ляжет на самих миротворцев.

Жители НК, перекрывшие Аскеранскую дорогу, находятся под азербайджанским наблюдением

Кстати, азербайджанцы с воздуха засняли карабахцев, перекрывших Аскеранскую дорогу. На кадрах, распространенных сегодня азербайджанскими СМИ, видно, сколько там машин, сколько палаток, как люди передвигаются и т.д.

Видео озаглавлено так: «Сепаратисты перекрыли дорогу, чтобы не допустить доставку 40 тонн муки в Степанакерт». Наряду со съемками азербайджанцы также решают вопросы освещения дороги Агдам-Степанакерт. В другом видео, распространенном сегодня, азербайджанцы утверждают, что они уже осветили дорогу Агдам-Степанакерт.

«Евросоюз твердо убежден, что Лачинский коридор должен быть разблокирован» - Шарль Мишель

В то время как Баку всячески пытается доставить свою муку через Агдам в Степанакарет, а карабахцы этому противятся, к ухудшающейся гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе обратился председатель Европейского совета Шарль Мишель, предложив поэтапный подход к полноценной эксплуатации Лачинского коридора и открытию Агдамского маршрута.

«Евросоюз твердо убежден, что Лачинский коридор должен быть разблокирован в соответствии с прошлыми соглашениями и постановлением Международного суда, и отмечает, что использование Агдамской дороги для поставок также может быть частью конкретного и устойчивого решения для неотложного и ежедневного удовлетворения основных потребностей», - сказал Шарль Мишель, выступающий посредником в армяно-азербайджанских переговорах.