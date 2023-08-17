Большинство членов Совбеза ООН согласны с тем, что Лачинский коридор должен быть открыт

«Мы ожидаем, что этот Совет осудит использование голода как метода ведения войны против гражданского населения, призовет к немедленному восстановлению свободы и безопасности передвижения людей, транспортных средств и грузов через Лачинский коридор в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, направит в Нагорный Карабах независимую межведомственную миссию по оценке потребностей и окажет гуманитарную помощь пострадавшему населению», - сказал, в частности, Арарат Мирзоян.

Подавляющее большинство представителей 15 стран-членов Совета Безопасности согласились с тем, что гуманитарные вопросы нельзя использовать как дубинку для подавления прав 120 тысяч жителей Нагорного Карабаха. Большинство дипломатов четко подчеркивали необходимость открытия Лачинского коридора, другие же считали возможным открытие и других путей.

«Мы призываем правительство Азербайджана восстановить свободное движение через Лачинский коридор, чтобы гуманитарный и гражданский транспорт мог добраться до Нагорного Карабаха. Мы также отмечаем возможность достижения компромисса по дополнительным маршрутам доставки гуманитарных грузов», — заявила постпред США в ООН, председательствовавшая на заседании.

Представитель России настаивал на том, что такое предложение Москва представила сторонам несколько недель назад: «На встрече с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении 25 июля российская сторона предложила реалистичные, компромиссные решения по снижению напряженности. Речь идет об одновременном открытии Агдамского и Лачинского коридоров для перевозки гражданских и невоенных грузов».

Ухудшение гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе наносит ущерб мирному процессу, заявил посол ЕС, отметив, что наблюдательная миссия ЕС зафиксировала ряд нарушений режима прекращения огня на армяно-азербайджанской границе в последние месяцы.

Между тем, официальный представитель Баку категорически отверг обвинения. «Утверждения о голоде и геноциде являются ложными и вымышленными», - заявил Яшар Алиев.

«Азербайджан проводит политику реинтеграции этнических армян Карабахского региона, считая их равноправными гражданами, и гарантирует все права и свободы, предусмотренные Конституцией Азербайджана. Мы полны решимости защищать наш суверенитет и территориальную целостность», - заявил Яшар Алиев.

В МИД Армении сообщили Радио Азатутюн, что после заслушивания аргументов сторон, а также позиций членов Совбеза в ближайшие 24 часа текст резолюции или заявления может быть введен в обращение. Однако ясности в этом вопросе до сих пор нет.