Опубликован документ, «содержащий предложения Лаврова» по вопросу Нагорного Карабаха. Официальной реакции пока нет

Официальный Ереван не подтверждает и не опровергает подлинность документа, обнародованного сегодня председателем Антикризисного совета при президенте Нагорного Карабаха Тиграном Петросяном, в котором, как он утверждает, содержатся предложения министра иностранных дел России Сергея Лаврова по вопросу Нагорного Карабаха от 25 июля.



25 июля в Москве Лавров встретился с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, а затем состоялась также трехсторонняя встреча. Принимая главу МИД Азербайджана в Москве, Лавров заявил, что в дополнение к уже подписанным заявлениям готовится ряд документов для обсуждения руководителями Армении, Азербайджана и России, не уточнив их содержания.



Документ, опубликованный сегодня Тиграном Петросяном и приписываемый Лаврову, озаглавлен следующим образом: «Базовые принципы и параметры обеспечения безопасности и прав армянского населения на территории бывшей Нагорно-Карабахской Автономной Области Азербайджанской ССР в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики» и содержит 14 пунктов.



В нем отмечается, что армянское население должно иметь равную правовую защиту и не должно подвергаться дискриминации по этническому, языковому или религиозному признаку, не должно быть насильственно или недобровольно переселено из мест его компактного проживания, армяне не должны подвергаться преследованиям за их участие в местных органах власти или вооруженных формированиях, исключая лиц, признанных в судебном порядке виновными в совершении военных преступлений.

В предложениях отмечается, что армянское население должно быть пропорционально представлено в республиканских, районных и муниципальных структурах законодательной, исполнительной и судебной власти Азербайджана, включая прокуратуру и полицию, а также на республиканском, районном и муниципальном уровнях участвовать в принятии решений, касающихся армянского населения.

Армянский язык должен свободно использоваться наряду с азербайджанским языком в государственных учреждениях, в том числе при ведении официальной переписки и в делопроизводстве, а также в общественных местах в населенных пунктах с компактным проживанием армянского населения. Должны быть обеспечены неприкосновенность частной собственности армянского населения, религиозная свобода армян, образование на армянском языке от начальных классов до университета, сохранение армянской культурной и национальной самобытности.

Отмечается, что между Арменией и Азербайджаном должно быть подписано отдельное соглашение, согласно которому будут обеспечены тесные культурные, образовательные, научные, медийные, спортивные и иные гуманитарные контакты между армянским населением бывшей Нагорно-Карабахской Автономной Области Азербайджанской ССР и Республикой Армения, а также беспрепятственное получение армянским населением гуманитарной и экономической помощи извне.

В течение дня ни МИД Нагорного Карабаха, ни МИД Армении никак не прокомментировали вопрос о том, соответствует ли действительности документ, опубликованный карабахским деятелем. Сам Тигран Петросян также оставил телефонные звонки без ответа. Однако публикацию документа в Facebook председатель Антикризисного совета при президенте Нагорного Карабаха сопроводил следующей записью:

«Я вынужден опубликовать, чтобы общественность поняла, что на самом деле происходит… Сегодня у Путина есть возможность на заседании Совета Безопасности ООН изменить свое отношение и планы… Подождем…», - написал Петросян.

Политолог Александр Искандарян говорит, что эта утечка происходит потому, что вокруг Нагорного Карабаха разворачивается очень активный процесс. «Что касается того текста, который просочился, то даже если предположить, что это правда и что такой текст действительно существует, и что это действительно предложение российской стороны, там отсутствует главное: не описаны технологии, как это написанное будет гарантироваться, как эти пункты будут реализовываться, кто будет контролировать и какой механизм будет действовать. Без разъяснения этих вопросов этот текст не имеет особого смысла.

Понятно, что циркулирует много документов, но среди дипломатов принят принцип: пока все не согласовано, ничего не согласовано. Даже если мы допустим, что этот текст - реальность, он может ничего не значить, пока мы не увидим, как развивается процесс, а процесс еще очень далек от развития», - сказал Искандарян.



Политический обозреватель Акоп Бадалян говорит, что непонятно, с чем мы имеем дело, с представленным предложением или с черновиком, каков его статус.

«Это содержание, естественно, неприемлемо ни для Еревана, ни для Степанакерта, содержание, представленное на фотографии, фактически, это содержание о ликвидации Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.]. Но повторю, мы должны понять, с чем на самом деле имеем дело», - сказал он.



Акоп Бадалян, однако, считает примечательным период, в который происходит эта утечка - за несколько часов до ожидаемого обсуждения в Совете Безопасности ООН и после телефонного разговора Байрамов-Лавров.

«Причем, этот публичный шаг сопровождался записью, что Путин может изменить отношение на заседании Совбеза ООН, то есть, тут как минимум возникает следующий вопрос: есть ли намек на то, что МИД не доводит до Путина полную информацию, и в этом смысле идут какие-то разные игры, и делается попытка таким образом привлечь внимание? Во всяком случае, этот вопрос возникает, хотя, естественно, в свою очередь, возникает вопрос: может ли МИД России предпринимать какие-то действия, принципиально отличные от Путина, или совершать какие-то действия втайне от Путина? И в то же время, если есть прямое ожидание, то возникает вопрос: если, например, политика России не меняется, в таком случае что будет делать Арцах или что будет делать армянская сторона в целом, если будет иметь дело с предложением с таким содержанием?» - сказал Бадалян.