Президент Нагорного Карабаха завтра подаст в отставку

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян обещает завтра подать в отставку, утверждая, что решение об уходе было принято им лично. Своим, возможно, последним указом он сменил госминистра. Вместо Гургена Нерсисяна на эту должность назначен секретарь Совета безопасности Самвел Шахраманян, сообщил Арутюнян в своем посте в Facebook.

В условиях возможного развития событий, по словам Арутюняна, необходимо изменить подходы, а для этого в Нагорном Карабахе необходима смена главных действующих лиц.

«Моя биография и отношение к ней Азербайджана искусственно создают ряд условий, которые вызывают существенные проблемы с точки зрения построения наших дальнейших шагов и проведения гибкой политики. Кроме того, поражение в войне и трудности, возникшие в стране после этого, также существенно снизили доверие к власти, особенно к президенту, что серьезно затруднило дальнейший ход надлежащего управления», - отметил Арутюнян.

Неясно, о какой новой тактике говорил уходящий президент. Араик Арутюнян вступил в должность президента НК 21 мая 2020 года в ходе церемонии инаугурации, состоявшейся в Шуши.

Всего несколько часов назад новоизбранный председатель Национального собрания Давид Ишханян заверял, что вопрос отставки президента не обсуждается. Когда президент напишет заявление об отставке, именно спикер парламента временно возьмет на себя осуществление полномочий президента, а согласно недавно измененному закону о регламенте НС, нового президента Нагорного Карабаха изберет парламент. В условиях военного положения, а в Нагорном Карабаха сейчас как раз военное положение, избранный Национальным собранием президент будет исполнять обязанности до конца срока полномочий нынешнего президента, то есть, до 2025 года.

Араик Арутюнян сегодня также сообщил, что новоназначенному госминистру Самвелу Шахраманяну предоставлены широкие полномочия. Что это означает, Арутюнян не пояснил, его указ пока не опубликован на официальном сайте. Но когда Рубен Варданян занял пост государственного министра, ему было дано такое же обещание, и под контроль Варданяна было передано также внешнеполитическое ведомство.

В последний раз, в марте этого года, Самвел Шахраманян был в числе переговорщиков с карабахской стороны, встретившихся с представителями Азербайджана. В прессе уже пишут, что именно он будет избран следующим президентом Нагорного Карабаха.