В Нагорном Карабахе заявляют, что есть четкое решение оставить дорогу Агдам-Степанакерт закрытой

Председатель Национального собрания Нагорного Карабаха Давид Ишханян заявляет, что у них есть четкое решение оставить дорогу Агдам-Степанакерт закрытой, в то же время отмечая, что переговоры с российскими миротворцами все еще продолжаются.

«У нас есть одна дорога, которая называется Лачинский коридор, и через этот коридор должны быть восстановлены и обеспечены как доставка гуманитарных грузов, так и вообще бесперебойное движение из Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] в Армению и из Армении в Арцах», - отметил Ишханян.

Несмотря на отказ Степанакерта, Баку перешел к практическим шагам и отправил в Нагорный Карабах 40 тонн муки. Два азербайджанских грузовика со вчерашнего дня стоят в Агдаме, они не пересекли блокпост российских миротворцев, за которым находится дорога на Степанакерт.

«Наши соответствующие госструктуры дали соответствующие поручения, на дороге Акна (Агдам)-Степанакерт установлен соответствующий блокпост российских миротворцев, есть также соответствующий пункт патрульно-постовой службы нашего МВД, безусловно, есть соответствующие указания. Есть четкое решение держать эту дорогу закрытой, не использовать ее», - сказал спикер парламента Нагорного Карабаха.

Тем не менее, Давид Ишханян говорил о предложении российских миротворцев пропустить азербайджанскую муку в Карабах, и сейчас, по его словам, обсуждения по этому вопросу не завершены.

«Предложение российских миротворцев разрешить въезд машин на территорию Республики Арцах не дало никаких результатов. Хочу выразить надежду, что эти переговоры завершатся в атмосфере взаимопонимания и найдут свое логическое завершение. Я считаю, что эти дискуссии еще продолжатся, и наши ожидания должны оправдаться».

Ишханян пояснил, почему они считают задействование Агдамской дороги неприемлемым: есть один - Лачинский коридор, понятие второго, по его словам, не должно быть зафиксировано. Вчерашний шаг азербайджанцев он считает неприемлемым, но понимает его цель: они хотят показать миру, что заботятся о нуждах народа Нагорного Карабаха, а с помощью Красного Полумесяца пытаются вытеснить из Нагорного Карабаха Международный комитет Красного Креста.

«Неслучайно, что они приехали не на машинах Красного Креста», - отметил он.

Ишханян заверил, что вопрос об отставке Араика Арутюняна сейчас не обсуждается

В ходе сегодняшней пресс-конференции спикер парламента НК говорил о возможности отставки президента НК и его замены. Ишханян, 23 дня занимающий пост спикера парламента, заверил, что вопрос об отставке Араика Арутюняна сейчас не обсуждается, и ему самому не была предложена самая высокая должность в Карабахе.

По словам Ишханяна, когда президент хотел уйти в отставку и провел по этому вопросу обсуждение, почти все участники этой встречи заявили, что в нынешних условиях такой шаг может создать хаос. О встрече с участием кого именно говорил спикер парламента, так и осталось неясно.

Сам Араик Арутюнян накануне заявил, что вопрос будет решен в ближайшие дни.

«Должен сказать, что различные слухи и сообщения, циркулирующие во внутреннем поле, не соответствуют действительности. Не соответствует действительности и то, что обсуждается отставка президента и вопрос моего вступления на пост президента», - заявил спикер НС НК.

Давид Ишханян также раскрыл некоторые подробности продлившегося несколько часов обсуждения, которое состоялось в Национальном собрании после похищения азербайджанцами на КПП в Лачинском коридоре трех студентов из Нагорного Карабаха. Он сообщил, что они собрались на совещание по приглашению президента, присутствовали депутаты Национального собрания, два бывших президента Нагорного Карабаха Аркадий Гукасян и Бако Саакян, руководители парламентских сил, представители внепарламентских сил, члены Совета Безопасности, силовики.

Не обошли они стороной и обсуждаемый в эти дни вопрос эвакуации людей. «То есть, в результате общих обсуждений вопросы политического убежища или эвакуации были оставлены в стороне. Если будет такая необходимость, мы можем обновить этот вопрос в повестке дня и провести соответствующие обсуждения», - сказал Ишханян.

Он повторил, что они готовы встретиться с азербайджанцами как в третьей стране, так и в Азербайджане, но в присутствии третьей стороны. На данный момент, по его словам, практических шагов нет, Азербайджан настаивает только на встрече на своей территории.

«Не использует ли Азербайджан подобные встречи для похищения наших политиков и принятия соответствующих шагов? Мы должны учитывать все условия», - подчеркнул Ишханян.

В то время как в Нагорном Карабахе отвергают предложение о получении продовольствия из Баку, Азербайджан устами помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева обещает открыть Лачинскую дорогу в течение 24 часов после открытия дороги через Агдам, а также делает карабахцам другое предложение: те же языковые, культурные, религиозные, в том числе муниципальные права, какими, по его словам, обладают другие граждане Азербайджана.