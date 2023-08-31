Президент Нагорного Карабаха завтра подаст в отставку

Араик Арутюнян завтра представит Национальному собранию заявление об отставке с поста президента Нагорного Карабаха. Об этом Арутюнян написал на своей странице в Facebook.



Он отметил, что решение окончательное и он принял его два дня назад, принимая во внимание свое взаимодействие в последние недели со всеми внутренними и внешними игроками и широкой общественностью.

«Это взвешенное решение, принятое исключительно мной на основании имеющихся у меня данных и результатов анализов», - написал Арутюнян.

На днях, обращаясь к протестующим, собравшимся на площади Возрождения в Степанакерте, Араик Арутюнян сказал, что во время совещания они до поздней ночи обсуждали также вопрос его пребывания на должности президента.

«Несколько дней назад я хотел подать в отставку», - сообщил президент НК, пояснив, вопрос будет решен в ближайшие дни и если нужно, он подаст в отставку и выйдет на позиции в рядах ополчения.

Араик Арутюнян был избран на должность президента Нагорного Карабаха 14 апреля 2020 года. До этого занимал пост государственного министра НК.