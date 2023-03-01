В Степанакерте сообщают о новой встрече представителей Карабаха и Азербайджана

Об этом сообщает информагентство «Арцахпресс» со ссылкой на командование миротворческих сил РФ, дислоцированных в регионе.

«Стороны также обсудили вопросы электроснабжения и бесперебойного газоснабжения.

Кроме того, в рамках встречи обсуждалась возможность мониторинга окружающей среды представителями азербайджанской стороны на рудниках Дрмбон и Кашен.

Достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве, направленном на снижение напряженности и налаживание мирной жизни в регионе», - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь карабахского лидера Лусине Аванесян в свою очередь уточнила информагентству, что во время упомянутой встречи «обсуждались гуманитарные и инфраструктурные вопросы, в частности, восстановление бесперебойного передвижения людей, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору, восстановление электроснабжения из Армении в Арцах [Нагорный Карабах – ред.], вопросы, связанные с бесперебойным газоснабжением, а также опасения по поводу эксплуатации Кашенского рудника».

«Других вопросов на повестке дня не было. Встреча была, судя по всему, конструктивной, и мы надеемся, что результаты не заставят себя долго ждать», - отметила Аванесян.

Азербайджанская пресса также пишет о встрече представителей Баку и Степанакерта.

В частности, согласно Haqqin.az, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Рамин Мамедов назначен ответственным за контакты с «армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики».

Согласно сообщению, Мамедов сегодня провел встречу с армянскими представителями в штаб-квартире миротворческого контингента Российской Федерации в городе Ходжалу.

«Во встрече принял участие руководитель группы по вопросам незаконной эксплуатации природных ресурсов Масим Мамедов. В группу входят эксперты Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики и ЗАО AzerGold.

В ходе встречи были проведены предварительные обсуждения о реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в Азербайджанскую Республику в соответствии с Конституцией и законами Азербайджана. Контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, продолжатся», - говорится в сообщении азербайджанского новостного сайта.

Это уже вторая встреча представителей Карабаха и Азербайджана при посредничестве российских миротворческих сил за последние несколько дней. Как сообщалось, предыдущая встреча прошла 24 февраля.