В Карабахе в случае введения военного положения президента изберет парламент. Решение принято в первом чтении

В Нагорном Карабахе в случае введения военного положения право избирать президента будет предоставлено Национальному собранию. Парламент Карабаха сегодня в первом чтении единогласно принял проект о внесении этого изменения в Конституцию.

Срок представления письменных предложений по проекту поправки установлен до 21 марта с. г., 17:00.

Инициатором поправки является президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.

Согласно действующей Конституции, в случае отставки президента, его смерти, прекращения полномочий или выражения ему вотума недоверия парламент распускается, проводятся внеочередные выборы президента и Национального собрания.

Благодаря предлагаемому изменению можно будет избежать роспуска Национального собрания, которое продолжит функционировать и сможет избрать президента.

Разговоры о том, что Арутюнян инициировал эти изменения, чтобы досрочно уйти в отставку, его пресс-секретарь Лусине Аветисян опровергла, сказав, что президент не собирается идти на такой шаг. Аванесян также сочла нелогичными утверждения о том, что это изменение делается для того, чтобы переизбрать Арутюняна президентом по истечении президентского срока.