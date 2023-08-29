«Будет действовать одна дорога - дорога через Лачин, по другим дорогам продукты завозить не будем» - Араик Арутюнян

«Голод, дефицит всего, наши беременные женщины вынужденно, по физиологическим причинам теряют неродившихся детей, каждый третий случай смерти у нас сегодня является результатом недоедания», - заявил президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян вчера на встрече с участниками митинга на площади Возрождения в Степанакерте после обсуждения в парламенте, начавшегося вчера поздно вечером и продлившегося в течение нескольких часов.

«Почему мы опоздали? Вы можете ругать, оскорблять, критиковать меня, я просто хочу, чтобы вы были снисходительны. Мы дошли до этого положения, потому что верили всем – сверхдержавам, ООН», - попытался объяснить создавшуюся ситуацию Арутюнян, в то же время отметив, что в результате 6-часового обсуждения не удалось прийти к единому решению.

«Но я, как президент страны, обязан сказать об этом решении. Если народ его не поддержит, это другой вопрос. В очень короткие сроки, в течение нескольких дней мы должны решить проблему хлеба, гуманитарную проблему, - заявил Араик Арутюнян, отметив: - Будет действовать одна дорога - дорога через Лачин, по другим дорогам продукты завозить не будем».

Именно это последнее заявление вызвало возмущение протестующих.

«Здесь есть люди, которые говорят: мы хотим уехать», - сказал Араик Арутюнан, возможно, имея в виду, что люди хотят уехать из Нагорного Карабаха, на что некоторые из собравшихся ответили: «Никто не уедет, решите вопрос Карабаха».

«Если нужно, я подам в отставку и выйду на позиции в рядах ополчения»

Затем Араик Арутюнян спросил: «Вы мне верите?», на что многие выкрикнули: «Нет».

Его речь протестующие периодически прерывали возмущенными возгласами.

Араик Арутюнян сказал, что вчера поздно вечером обсуждался также вопрос его пребывания на посту президента. «Несколько дней назад я хотел подать в отставку, завтра или послезавтра в том же составе или в более узком составе решим, если нужно, я подам в отставку и выйду на позиции в рядах ополчения», - сказал президент НК.