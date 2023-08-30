Есть четкое решение оставить дорогу Агдам-Степанакерт закрытой, не использовать ее – спикер парламента НК

Есть четкое решение оставить дорогу Акна (Агдам)-Степанакерт закрытой, не использовать ее, заявил сегодня на пресс-конференции председатель Национального собрания Нагорного Карабаха Давид Ишханян.

Он заверил, что эти точки зрения были не правящими, а единогласными.

«На дороге Акна-Степанакерт установлен соответствующий блокпост российских миротворцев, есть также соответствующий пункт патрульно-постовой службы нашего МВД, безусловно, есть соответствующие указания. Могу проинформировать нашу общественность и мир в целом, что, да, есть четкое решение держать эту дорогу закрытой, не использовать, и наше общество не должно иметь тенденций недоверия и давать различные интерпретации в этом случае. В тех дискуссиях, в которых я участвовал и где имел возможность представить эти точки зрения, к счастью, эти точки зрения были не правящими, а единогласными», - сказал Ишханян.

По оценке спикера НС, Азербайджан предпринимает очередной политический провокационный шаг, пытаясь показать миру, что предпринимает все возможные шаги для обеспечения нужд народа Нагорного Карабаха.

Два дня назад президент Нагорного Карабаха заверил собравшихся в Степанакерте протестующих, что они готовы получать гуманитарные грузы только через Лачинский коридор. Однако вчера рано утром Баку объявил, что Азербайджан отправляет на двух грузовиках 40 тонн муки в Нагорный Карабах по дороге Агдам-Степанакерт при посредничестве Красного Полумесяца.

В Степанакерте ответили, что Баку не достигал какой-либо договоренности с карабахской стороной в этом вопросе, а также заявили, что если Азербайджан действительно заинтересован в устранении гуманитарной катастрофы народа Нагорного Карабаха, то не должен запрещать восстановление поставок через Лачинский коридор, как это предусмотрено трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года.

Во второй половине дня азербайджанский груз уже находился в Агдаме. Красный Полумесяц сообщил, что ждет реакции российских миротворцев «для создания условий для доставки грузов». Затем прибывшие в Агдам азербайджанцы установили палатки перед блокпостом российских миротворцев.

Жители Нагорного Карабаха отвергают предложение получать продукты питания из Баку. Со вчерашнего дня большая группа граждан находится в Аскеране, у Агдамской дороги, где остановились два грузовика Азербайджанского общества Красного Полумесяца. Ночью карабахцы также установили палатки у Агдамской дороги.