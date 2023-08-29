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Нагорный Карабах

Баку отправляет в Карабах 40 тонн муки по дороге Агдам-Степанакерт

Азербайджан двумя грузовиками отправляет 40 тонн муки в Нагорный Карабах по дороге Агдам-Степанакерт.

Баку не уточняет, достиг ли он соглашения с карабахскими властями об открытии Агдамской дороги.

Председатель общества Красного Полумесяца Азербайджана, депутат Новруз Аслан заявил, что они ожидают положительной реакции со стороны карабахских армян.

«Мы будем внимательно следить за процессами, которые там происходят. Верю, что этот шаг будет положительно воспринят как со стороны общественности, международного сообщества, так и со стороны проживающего в Ханкенди [Степанакерте] населения армянской национальности», - заявил Аслан, согласно азербайджанским СМИ.

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