Российские миротворцы ведут переговоры о возвращении трех похищенных молодых людей

Российские миротворцы ведут переговоры о возвращении троих молодых людей, похищенных сегодня азербайджанцами на КПП в Лачинском коридоре, сообщил в беседе с Радио Азатутюн советник госминистра Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

По его словам, власти Нагорного Карабаха обратились к командованию российского миротворческого контингента с соответствующей просьбой.

На вопрос, как он оценивает тот факт, что российские миротворцы вообще позволили азербайджанцам похитить молодых людей, которых сопровождали, Бегларян ответил: «Похищение наших граждан при транспортировке как российскими миротворцами, так и Красным Крестом для всех нас предосудительно. Естественно, для нас это неприемлемо».

Сегодня официальный Степанакерт сначала сообщил о похищении Азербайджаном на КПП в Лачинском коридоре молодого человека, 22-летнего студента Алена Саргсяна. Между тем, азербайджанские СМИ сразу сообщили о задержании троих молодых людей. Только спустя несколько часов официальный Степанакерт подтвердил исчезновение еще двоих молодых людей, Ваге Овсепяна и Левона Григоряна.

После нескольких часов молчания омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян на своей странице в Facebook написал: «Ален Саргсян 2001 года рождения был похищен с применением силы и принуждения и увезен в неизвестном направлении представителями азербайджанских пограничных и других служб. Согласно полученным сведениям, еще два человека из заранее согласованных списков, Ваге Овсепян и Левон Григорян, не пересекли незаконный КПП, однако установить с ними связь не удается».

Тем временем, власти Азербайджана уже сообщили, что азербайджанский суд вынес решение об административном аресте в отношении троих похищенных жителей Нагорного Карабаха сроком на 10 дней, после чего, согласно Баку, они будут выдворены в Армению.

Еще несколько граждан были допрошены

Омбудсмен Нагорного Карабаха также сообщает, что помимо трех похищенных молодых людей еще несколько граждан были доставлены в специальную комнату возле азербайджанского КПП для допроса представителями пограничных и других служб Азербайджана. В ходе допроса азербайджанцы задавали различные вопросы: занятие спортом, цель поездки в Армению, экономическая ситуация в Армении и Нагорном Карабахе и др.

Омбудсмен Арцаха также сообщает, что помимо трех похищенных молодых людей, в специальной комнате азербайджанского КПП были допрошены еще несколько граждан. В ходе допроса азербайджанцы задавали различные вопросы: их занятие спортом, цель поездки в Армению, экономическое положение в Армении и Арцахе и т.д.

Очередное азербайджанское шоу - Артак Бегларян

Хотя официальный Степанакерт отмечает, что достоверной информации о причинах похищения пока нет, однако азербайджанские проправительственные СМИ сообщают, что в 2021 году в соцсетях были опубликованы видеоролики, в которых армянские футболисты «оскорбляют азербайджанский флаг». Согласно азербайджанским источникам, речь идет о футбольной команде Мартуни «Аво». В связи с этим Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело и начала расследование. Согласно Уголовному кодексу Азербайджана, статьи, по которым возбуждено уголовное дело, предусматривают до 5 лет лишения свободы. Проправительственные СМИ Азербайджана делают предположения, что, возможно, Баку «в очередной раз проявит гуманизм и, учитывая, что задержанные - молодые люди и спортсмены, подвергнут их административной ответственности».

Однако советник госминистра Нагорного Карабаха Артак Бегларян не подтвердил, что похищенные ребята имеют отношение к футбольной команде. «Я не могу подтвердить, что они являются членами футбольной команды. Все трое являются студентами вузов Республики Армения. Насколько мне известно, они продолжали (учебу)»., - сказал он.

Артак Бегларян счел обвинение абсурдным, назвав его очередным азербайджанским шоу с целью запугивания народа Нагорного Карабаха, которое вновь нарушает все нормы международного сообщества.

Сегодня 170 граждан были перевезены в Армению

Перевозка карабахских студентов, поступивших в вузы Армении, началась в прошлый понедельник. Хотя официальный Степанакерт не сообщает, сколько человек ежедневно покидают Нагорный Карабах в сопровождении российских миротворцев, азербайджанская сторона периодически публикует цифры. Сегодня Баку сообщил о перевозке 150 жителей Карабаха.

Позже омбудсмен Нагорного Карабаха сообщил, что, по предварительной информации, сегодня в Армению были перевезены 170 граждан. Кстати, чтобы показать, что жители Карабаха беспрепятственно пересекают азербайджанский КПП, азербайджанское информагентство «Тренд» опубликовало сегодня фотографию пожилой женщины, сопроводив ее такой подписью: «100-летняя жительница Карабаха беспрепятственно пересекла Лачинский КПП»

На распространенных кадрах видно, что азербайджанский КПП пешком пересекают также маленькие дети в сопровождении родителей. Азербайджанские СМИ также сообщают, что у одного выезжающего из Нагорного Карабаха в Армению гражданина были конфискованы нарды, на которых был изображен памятник «Дедушка и бабушка», считающийся символом Нагорного Карабаха.

А на прошлой неделе азербайджанские пограничники потребовали снять со степанакертской машины скорой помощи плакат с надписью «Горячая линия Министерства здравоохранения Республики Арцах», на котором также изображен герб Нагорного Карабаха.

Напомним, что ранее на КПП в Лачинском коридоре азербайджанцы также похитили 68-летнего Вагифа Хачатряна, направлявшегося из Нагорного Карабаха на лечение в Армению. Баку обвинил его в ряде тяжких преступлений, в частности, в убийстве азербайджанцев в 1990-е годы.