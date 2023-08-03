Баку, похоже, хочет «подписать договор с пунктами, оставляющими место для оспаривания границы, а затем выдвинуть территориальные требования»

Официальный Ереван подтверждает свою приверженность договоренности об установлении мира между Азербайджаном и Арменией на основе признания территориальной целостности 86,6 тыс. квадратных километров территории Азербайджана и 29,8 тыс. квадратных километров территории Армении и ожидает публичного подтверждения Азербайджаном этой договоренности. Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Напомнив о попытке установки азербайджанского флага на мосту Хакари, которую армянская сторона пресекла, а Баку назвал провокацией и указал как основную причину закрытия Лачинского коридора, Пашинян сегодня заявил, что практика Азербайджана по самовольной установке флагов в разных местах похожа на попытку срыва процесса делимитации и мирного процесса в целом.

Глава правительства сослался на интервью президента Азербайджана Euronews. Алиев сначала заявил, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении, а затем подчеркнул, что границы между Арменией и Азербайджаном не определены.

Премьер-министр Армении сегодня возразил, что границы между Арменией и Азербайджаном определены Алма-Атинской декларацией 1991 года и подтверждены по итогам четырехсторонней встречи в Праге 6 октября 2022 года, где эта декларация была принята в качестве основы для делимитации и демаркации границ между двумя странами.

«Складывается впечатление, что план Азербайджана заключается в следующем: подписать мирный договор между Арменией и Азербайджаном с положениями, оставляющими место для оспаривания границы, закрепленной Алма-Атинской декларацией, а в дальнейшем , уже в процессе делимитации и демаркации, выдвинуть территориальные требования к Армении», - сказал Пашинян, подчеркнув, что если границы между Арменией и Азербайджаном не определены, то о каких территориях на разных участках границы говорит Азербайджан.

«Если поднимается подобный вопрос, значит, границы определены, а предложение Армении о зеркальном отводе войск с линии этой границы продолжает оставаться в силе», - сказал премьер-министр.

«У нас есть шанс достичь долгосрочного и прочного мира»

Несмотря на все сложности, у нас действительно есть шанс достичь долгосрочного и прочного мира, заявил Никол Пашинян, призвав Азербайджан воздержаться от шагов, направленных на снижение этого шанса, таких как постоянное торпедирование диалога Степанекерт-Баку в рамках международного механизма, незаконное блокирование Лачинского коридора, похищение жителя Нагорного Карабаха Вагифа Хачатряна, которого Красный Крест перевозил в Ереван по Лачинскому коридору в начале недели.

«Гуманитарная помощь по-прежнему находится в Корнидзоре»

Освобождение Вагифа Хачатряна, других пленных, заложников и задержанных лиц стало бы впечатляющим сигналом приверженности мирной повестке дня, сказал армянский премьер, призвав Азербайджан в качестве шага приверженности мирной повестке не блокировать ввоз гуманитарного груза, направляемого Арменией в Нагорный Карабах через Лачинский коридор.

«Хотя, с другой стороны, после заявления Алиева Евроньюс о том, что Лачинский коридор не закрыт, необходимо выслушать объяснение российских миротворческих сил, почему они не обеспечивают поступление гуманитарной помощи в Нагорный Карабах, если Азербайджан говорит, что не блокирует [коридор]», - сказал Пашинян.

Армения направила в Нагорный Карабах около 400 тонн гуманитарной помощи. Машины с гуманитарными грузами уже больше недели находятся в Корнидзоре, у моста Хакари. Официальный Ереван заявляет, что Азербайджан блокирует ввоз товаров в Нагорный Карабах. Официальный Баку назвал отправку гуманитарной помощи в Карабах, который с декабря находится в блокаде, «провокацией против территориальной целостности» Азербайджана.

Пашинян сегодня сообщил, что гуманитарная помощь по-прежнему находится в Корнидзоре, подчеркнув, что Азербайджан, грубо нарушая пункт 6 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, незаконно блокирует ввоз грузов в Нагорный Карабах.

«Правительство Армении приняло решение об отправке гуманитарных грузов после того, как МККК заявил о невозможности перевозки гуманитарных грузов, поскольку Азербайджан также незаконно препятствует этим усилиям», - сказал премьер-министр Армении.