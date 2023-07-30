МККК распространил заявление в связи с задержанием Азербайджаном жителя Нагорного Карабаха

Не вдаваясь в подробности, международная организация лишь сообщает, что при транспортировке 15 больных по Лачинскому коридору один из них был «задержан».

МККК не уточняет, кто, на каком основании и как «задержал» пациента.

Сообщая, что около 680 пациентов были перевезены через Лачинский коридор в рамках международно признанного гуманитарного мандата с декабря 2022 года, организация заявила в субботу: «Мы работаем прозрачно, согласовываем наши действия со сторонами и действуем только с их согласия. Так было сегодня».

МККК уверяет, что его представители «посетят задержанного пациента как можно скорее и находятся на связи с его семьей».

Защитник прав человека Нагорного Карабаха Гегам Степанян, представляя подробности инцидента, произошедшего в Лачинском коридоре, сказал следующее: «Вагифа Хачатряна и иностранного представителя Степанакертского офиса МККК посадили в машину «Нива», которая поехала в нижнюю часть моста Хакари. Примерно через 10 минут представитель МККК вернулся на КПП на автомобиле «Шевроле», а Вагифа Хачатряна увезли в неизвестном направлении. Сообщается, что азербайджанцы вытолкнули представителя МККК из машины».

Степанян настаивает на том, что МККК несет ответственность за безопасную перевозку больных через Лачинский коридор и потребовал от структуры «дать правовую оценку этому азербайджанскому преступлению, предпринять все действия, вытекающие из мандата МККК, в направлении возвращения Вагифа Хачатряна».