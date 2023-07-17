Азербайджан продолжает препятствовать свободному передвижению людей и грузов по Лачинскому коридору

За прошедшие месяцы два авторитетных международных суда, Суд ООН и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), приняли решения по вопросу заблокированного Лачинского коридора. Однако за последние дни проезд по Лачинскому коридору был разрешен лишь один раз только машинам Международного комитета Красного Креста (МККК), который три дня назад, 14 июля, доставил из Нагорного Карабаха в Армению 11 тяжелобольных пациентов.

«Работы продолжаются с тем, чтобы мы могли перевезти и остальных ожидающих пациентов», - сказала представитель миссии МККК в Нагорном Карабахе Этери Мусаелян.

Единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией, закрыта уже более семи месяцев. В декабре прошлого года азербайджанские активисты, называющие себя экологами, заблокировали Лачинский коридор, предъявляя экологические требования и запрещая передвижение. Спустя четыре месяца после этого Баку установил КПП на мосту Хакари, соединяющем Нагорный Карабах с Арменией, заставив жителей Карабаха проходить через КПП только с его разрешения.

«В одно время был закрыт из-за действий активистов в кавычках, сейчас закрыт в связи с установкой ими КПП и прямой блокировкой», - сказал представитель правительства Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян.

Еще в феврале Гаагский суд обязал Баку разблокировать Лачинский коридор, а ЕСПЧ в декабре прошлого года потребовал обеспечить передвижение лиц, нуждающихся в лечении в Армении и оставшихся в пути, а также перевозку грузов.

Егише Киракосян в начале июля вновь обратился в Международный суд в Гааге. Он сигнализировал о том, что Азербайджан не только не открывает единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией, но и установил в коридоре КПП, и попросил суд обязать Баку также убрать КПП с территории. На днях суд предоставил сторонам свое решение, в котором отмечается, что суд отклонил требование армянской стороны убрать КПП и подчеркнул, что оставляет в силе свое первоначальное, основное требование об открытии Лачинского коридора.

«Мы попросили изменить меру, которую суд применил 22 февраля, потому что был установлен пропускной пункт. Суд заявил: не вижу необходимости вносить изменения при данных обстоятельствах, потому что я уже применил аналогичную меру, я ее подтверждаю, я отклоняю вашу просьбу об изменении, но подтверждаю свое решение от 22 февраля», - пояснил Киракосян.

Тот факт, что требование армянской стороны убрать КПП не было удовлетворено, азербайджанская сторона считает своей победой. Азербайджанские СМИ утверждают, что суд «еще раз подтвердил ложь армянской стороны».

Между тем, вопрос Лачинского коридора продолжает оставаться также в повестке дня Европейского суда. 15 июля Страсбургский суд подтвердил свое декабрьское решение, обязывающее Баку предпринять все необходимые и достаточные меры для обеспечения перевозки через Лачинский коридор тяжелобольных пациентов, нуждающихся в медицинской помощи в Армении, а также безопасного передвижения людей, оставшихся на дороге без крова или нуждающихся в средствах к существованию.

«После того, как Международный суд ООН подтвердил требование открыть Лачинский коридор, Европейский суд по правам человека постановил, что его решение от 21 декабря 2022 года остается в силе и Азербайджан должен принять все меры в пределах своей компетенции для обеспечения безопасного проезда через коридор», - написала в Twitter представитель МИД Армении и подчеркнула, что этой линии должны следовать и другие международные акторы.

Какие конкретно шаги предпримет официальный Ереван, а точнее представитель правительства Армении по международным правовым вопросам, пока неясно, в офисе Егише Киракосяна пока это не поясняют.

Между тем, Баку продолжает уверять международные суды, что Лачинский коридор открыт и те, кто проезжают по дороге, должны соблюдать законы Азербайджана, регистрируясь на КПП. Однако после установки КПП на мосту Хакари в прошлом месяце Азербайджан запретил перевозку из Армении не только людей, но и продовольствия, медикаментов и топлива, сославшись на инцидент на мосту, когда азербайджанцы попытались установить азербайджанский флаг на территории Армении, а армянская сторона предотвратила это выстрелами.

Гуманитарная катастрофа в заблокированном Нагорном Карабахе день ото дня усугубляется, на днях заявил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян. «Вы говорите о правах человека? Так скажите мне, как я могу смотреть в глаза этим людям и говорить им, что у них тоже есть права, в глаза недоедающей беременной женщины, чей ребенок может родиться с дефектами, в глаза матерей, чья самая большая мечта – найти для своих детей горсть фруктов или сладостей?» - заявил он.

По официальным данным, из-за нехватки продуктов питания и витаминов в первую очередь около 2 тысяч беременных женщин и около 30 тысяч детей вынуждены выживать в условиях недоедания.