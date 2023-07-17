Политолог считает последние переговоры Пашинян-Мишель-Алиев провальными

Провальные переговоры. Так политолог Тигран Григорян охарактеризовал последние переговоры лидеров Армении и Азербайджана, состоявшиеся в минувшую субботу в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета. Самым проблемным он считает заявление Шарля Мишеля о разблокировании Лачинского коридора.

После встречи, продлившейся около трех часов, высокопоставленный еврочиновник не заявил о преодолении разногласий. Вместо этого в условиях семимесячной блокады Нагорного Карабаха он отметил важность как открытия Лачинской дороги, так и гуманитарных поставок с территории Азербайджана через Агдам.

«Здесь мы просто имеем дело с бездействием и некомпетентностью армянской дипломатии, поскольку, включив в текст заявления подобный пункт и поставив этот пункт на одну плоскость с вопросом разблокирования Лачинского коридора, с согласия армянской сторона, по большому счету, Азербайджан сможет обнулить предыдущие решения международных структур, в частности решение Международного суда ООН, относительно разблокирования того же Лачинского коридора. Это, безусловно, провал армянской дипломатии», - сказал Григорян.

От официального Еревана вот уже второй день нет ответа на вопрос, какое мнение высказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на это предложение Азербайджана, которое повторил также Шарль Мишель. Также неясно, какая договоренность была достигнута по поводу обмена военнопленными. Председатель Европейского совета лишь сказал, что лидеры подтвердили свое джентльменское понимание того, что вопрос солдат, случайно пересекших границу, должен быть решен. Неясно также, была ли достигнута договоренность об обмене армянских солдат, похищенных недавно Азербайджаном, на азербайджанских солдат, в апреле перешедших границу Армении и убивавших здесь человека.

Эксперты на этот раз отмечают, что европейский чиновник ничего не сказал о более чем трех десятках армянских пленных. А в мае по завершении переговоров тот же Мишель говорил о пленных и заложниках, утверждал, что в ближайшее время задержанные будут освобождены, чего так и не произошло.

Политолог Бениамин Погосян считает, что последнее заявление Мишеля можно расценивать как намек на то, что между двумя похищенными армянскими военнослужащими и азербайджанцем, совершившим убийство на территории Армении, будет поставлен знак равенства.

«Без конкретики это утверждение, похоже, ставит знак равенства и в какой-то мере вписывается в циркулирующие слухи или обсуждения, что в конце концов эти два азербайджанца, один из которых убил гражданина Республики Армения, и два армянских солдата, которых просто похитили, должны быть обменены», - отметил Погосян.