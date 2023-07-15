Мишель отмечает важность гуманитарных поставок и через Лачин, и через Агдам и подтверждает поддержку ЕС диалогу Баку-Степанакерт

После почти трехчасовой встречи с лидерами Армении и Азербайджана, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым, в Брюсселе председатель Европейского совета Шарль Мишель счел важной готовность Азербайджана осуществлять гуманитарные поставки через Агдам, в то же время подчеркнул, что Лачинский коридор - единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией, должен быть открыт.

Накануне министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с главой представительства Красного Креста в Азербайджане сказал, что Баку не исключает возможности «оказания помощи» посредством дороги Агдам-Степанакерт для удовлетворения потребностей карабахских армян.

«Я подчеркнул, что необходимо открыть Лачинскую дорогу, также подчеркнул готовность Азербайджана осуществлять гуманитарные поставки через Агдам. Я считаю важными оба варианта и призываю обе стороны осуществлять гуманитарные поставки для удовлетворения потребностей местного населения», - сказал Мишель, также приветствуя возобновление медицинской эвакуации Международным комитетом Красного Креста.

Оценив переговоры лидеров Армении и Азербайджана как искренние и предметные, председатель Европейского совета сказал, что они также затронули права и безопасность народа Нагорного Карабаха.

«Местному населению, в первую очередь, нужны гарантии касательно своих прав и безопасности. В этом контексте я выразил поддержку ЕС прямому диалогу между бывшей Нагорно-Карабахской автономной областью и Баку. Этот диалог должен обеспечить столь необходимое всем сторонам доверие», - подчеркнул Мишель.

Касаясь переговоров вокруг мирного договора, председатель Европейского совета заявил, что сейчас наступил их решающий этап. «Я воздаю должное обоим лидерам за их приверженность мирному процессу и призываю их предпринять дальнейшие смелые шаги для обеспечения решительного и необратимого прогресса на пути к нормализации отношений», - сказал он.

Признав, что эта встреча состоялась на фоне роста напряженности на местах, Мишель подчеркнул важность политических дискуссий, сообщив, что и на этот раз премьер-министр Пашинян и президент Алиев подтвердили свое уважение к территориальной целостности и суверенитету другой страны.



«Следовательно, территория Армении составляет 29,8 тыс. кв. км, а территория Азербайджана - 86,6 тыс. кв. км. Оба лидера подтвердили свою однозначную приверженность Алма-Атинской декларации от 1991 года, которую они принимают в качестве политической основы. В этой связи мы приветствуем состоявшуюся 12 июля встречу пограничных комиссий двух стран. Работа вокруг регламента этой комиссии и основ делимитации продвинулась вперед. И это очень важно, лидеры договорились ускорить работу комиссий», - сказал председатель Совета ЕС.

По словам высокопоставленного европейского чиновника, стороны также зафиксировали явный прогресс в вопросе восстановления коммуникаций. «Целью их обсуждений в последние два месяца было разблокирование транспортных и экономических связей региона. Сегодня мы обсудили технические детали будущих транспортных соглашений, которые будут соблюдать принципы суверенитета, юрисдикции и взаимности. Строительство железной дороги должно начаться немедленно, Европейский союз готов оказать финансовую поддержку. Некоторые детали еще нуждаются в уточнении, но позиции по этому вопросу еще больше сблизились и активно обсуждались варианты», - сообщил Мишель.



Как и после предыдущих переговоров Пашинян-Алиев, так и на этот раз Шарль Мишель также говорил о задержанных лицах. Хотя после состоявшейся в мае встречи он выразил надежду, что обмен состоится в ближайшее время, но до сих пор этого не произошло.

«Лидеры подтвердили джентльменское понимание, что вопрос тех солдат, которые случайно пересекли границу, должен быть решен. Я призвал, чтобы задержанные на обеих сторонах были освобождены. Также обсуждался вопрос о судьбе пропавших без вести и важности обеспечения сотрудничества в этих целях, и я еще раз сказал, что следует обмениваться как можно большим объемом информации», - отметил председатель Европейского совета.

Шарль Мишель также подчеркнул, что для реального прогресса прежде всего необходимо положить конец насилию и жесткой риторике, чтобы создать благоприятную среду для переговоров о мире и нормализации отношений.

Он сообщил, что намерен по завершении лета пригласить Пашиняна и Алиева на еще одну встречу. Еще одну встречу лидеры двух стран проведут в рамках очередного европейского политического саммита, на этот раз также с участием лидеров Франции и Германии.