По факту похищения двух армянских военнослужащих Армения обратилась в ЕСПЧ

Баку должен представить в Европейский суд информацию об условиях содержания и состоянии здоровья военнослужащих.

«Безотлагательные меры ЕСПЧ помогут Международному комитету Красного Креста (МККК) осуществлять свою деятельность в Азербайджане в более благоприятных условиях», - отметила специалист по международному праву Сирануш Саакян.

Представители МККК их пока не посетили, мы следим за развитием событий, готовы действовать по ситуации, сказала, представитель офиса МККК в Армении Зара Аматуни.

Военнослужащие Арутюн Овагимян и Карен Газарян пропали на межпозиционном участке села Шикаох в Сюнике, в пятницу вечером они на «КАМАЗах» доставили продовольствие и воду на позиции и возвращались. Позже машину нашли без военнослужащих, причем двигатель был включен, в машине находился автомат одного из солдат. По данным Следственного комитета, азербайджанская вооруженная группа пересекла границу Армении и похитила военнослужащих.

Карен Газарян - военнослужащий срочной службы из Дилижана. Арутюн Овагимян - 34-летний военнослужащий-контрактник из Капана.

Мать Арутюна Овакимяна сообщила, что ее сын регулярно возил еду на одни и те же позиции. «Он всегда ездил туда-сюда по этой дороге, он знает дорогу, никогда не отклонялся от дороги», - сказала она.



Официальный Баку говорит о попытке диверсионного проникновения, якобы группа армянских военнослужащих с планом совершения теракта пересекла армяно-азербайджанскую границу и открыла огонь в направлении азербайджанских военнослужащих, охраняющих границу на территории села Раздара.

Министерство обороны Армении называет все это ложью и дезинформацией. Двое военнослужащих не могли иметь диверсионной цели, один из них оставил оружие в машине.

Инцидент произошел в нескольких километрах от села Шикаох. Житель села Самвел Агабекян сказал, что на этом участке выше находятся армянские позиции, он предполагает, что азербайджанцам удалось подкараулить военнослужащих в густом лесу. «Это густой лес, а дорога идет через лес», - отметил он.

Звуков выстрелов, о которых заявила азербайджанская сторона, никто в этих краях не слышал: «Нет, никакой стрельбы не было».



Баку возбудил в отношении двух армянских военнослужащих уголовное дело по статьям о терроризме и незаконной контрабанде и арестовал их.

Специалист по международному праву Сирануш Саакян не сомневается, что Азербайджан похитил двух военнослужащих с территории Армении, чтобы обменять их на двух азербайджанских преступников. В начале апреля в Сюникскую область Армении из Нахичевани проникли двое азербайджанцев, один из них также обвиняется в убийстве охранника Зангезурского медно-молибденового комбината.

«Есть доказательства, что они вторглись, более того, призывали к насилию, и их действия сопровождались совершением преступления. И для усиления защиты этих военнослужащих была проведена спецоперация, азербайджанские диверсанты проникли на территорию Армении, откуда похитили армянских военнослужащих», - сказала она.



Саакян считает, что после похищения военнослужащих Азербайджан пока будет избегать возвращения армянских военнопленных, содержащихся в бакинских тюрьмах по разным приговорам. «Предметом переговоров станет возвращение похищенных армянских военнослужащих в обмен на двух азербайджанских преступников», - отметила она.



По мнению специалиста по международному праву, вопрос 33 армянских военнопленных вновь станет предметом обсуждения, когда в переговорах возникнет необходимость оказать давление на Армению.