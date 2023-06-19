Ереван и Баку обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня

Вооруженные силы Азербайджана держат под обстрелом металлургический завод в Ерасхе. По информации Минобороны Армении, сегодня в направлении этого завода, строящегося за счет иностранных инвестиций, вновь велась стрельба из стрелкового оружия разного калибра. Официальный Баку утверждает, что стреляла армянская сторона.

Несколько дней назад тот же Ерасхский район вновь подвергся обстрелу со стороны азербайджанских вооруженных сил, осколочные ранения получили два гражданина Индии, работавшие на строительстве завода.

В последние дни неспокойно на нескольких направлениях границы: Ерасх, Сотк и Верин Шоржа в Гегаркунике, Неркин Ханд в Сюнике.

«Сейчас в селе спокойно, жители в данный момент заняты своими повседневными заботами», - сказал глава общины Сотк Севак Хачатрян.

Хачатрян заверяет, что выстрелы производились по позициям, до села они не доходили.

Радик Багдасарян, проживающий в селе Неркин Ханд Сюникской области, рассказал, что в ночь на воскресенье около 15 минут велась автоматная стрельба, опять же в направлении армянских позиций. Сейчас в этом приграничном селе Сюника царит относительное спокойствие.

Мост Хакари, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом, полностью закрыт уже пять дней. Азербайджан закрыл свой КПП после того, как армянская сторона предотвратила попытку азербайджанцев установить азербайджанский флаг. Азербайджанские пограничники в сопровождении российских миротворцев пытались установить флаг за пределами КПП, на участке в сторону Корнидзора. Флаг до сих пор не установлен, предназначенное для него древко пустует.

Азербайджанская сторона с 15 июня также заблокировала ввоз гуманитарных грузов в Нагорный Карабах, Красный Крест также не имеет возможности перевозить больных из Карабаха в ереванские медучреждения.

«С того дня до сих пор никаких изменений не произошло, мы следим за развитием ситуации и находимся на постоянной связи со всеми лицами, принимающими решения. Мы надеемся, что, как только ситуация позволит, наша работа будет возобновлена», - отметила представитель миссии МККК в Нагорном Карабахе Этери Мусаелян.

Министерство здравоохранения Нагорного Карабаха сообщает, что 175 человек с опухолями и сердечно-сосудистыми заболеваниями ждут дня, когда их перевезут в Армению.