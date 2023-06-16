Азербайджанцы вновь стреляли в направлении строящегося завода в Ерасхе – Минобороны

Подробности в сообщении не представлены.

Между тем, Министерство обороны Азербайджана утверждает, что в 9:15 ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в поселке Хайдарабад Садаракского района Нахичевана, в ответ на что вооруженными силами Азербайджана «принимаются меры».

Ранее на этой неделе двое граждан Индии получили ранения в результате обстрела азербайджанцами строящегося завода в Ерасхе. В связи с обстрелами в Ерасхе побывала наблюдательная миссия Евросоюза, а также аккредитованные в Армении послы и военные атташе четырех десятков стран. Госдеп США выразил обеспокоенность обстрелом завода, строящегося с участием американского капитала.

Ранее сегодня военные власти Армении и Нагорного Карабаха опровергли сообщения Министерства обороны Азербайджана о ночных обстрелах со стороны ВС Армении и Армии обороны Нагорного Карабаха, соответственно.