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Азербайджанцы вновь стреляли в направлении строящегося завода в Ерасхе – Минобороны

Строящийся в Ерасхе металлургический завод (архив)

16 июня в 10 часов утра подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по строящемуся с иностранными инвестициями металлургическому заводу в армянском селе Ерасх, сообщает Министерство обороны Армении.

Подробности в сообщении не представлены.

Между тем, Министерство обороны Азербайджана утверждает, что в 9:15 ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в поселке Хайдарабад Садаракского района Нахичевана, в ответ на что вооруженными силами Азербайджана «принимаются меры».

Ранее на этой неделе двое граждан Индии получили ранения в результате обстрела азербайджанцами строящегося завода в Ерасхе. В связи с обстрелами в Ерасхе побывала наблюдательная миссия Евросоюза, а также аккредитованные в Армении послы и военные атташе четырех десятков стран. Госдеп США выразил обеспокоенность обстрелом завода, строящегося с участием американского капитала.

Ранее сегодня военные власти Армении и Нагорного Карабаха опровергли сообщения Министерства обороны Азербайджана о ночных обстрелах со стороны ВС Армении и Армии обороны Нагорного Карабаха, соответственно.

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