По словам адвоката, с помощью видео с участием армянских пленных Баку хочет изменить отношение международных структур

На представленном Баку 14-минутном видео показаны армянские резервисты из Гюмри, взятые в плен в декабре 2020 года близ карабахского села Хцаберд, и двое армянских военнослужащих, попавших в плен на границе Гегаркуникской области в 2021 году.

На кадрах азербайджанского СМИ ребята улыбаются, гуляют, проводят время в библиотеке, у них есть книги на армянском.

«Искренности нет, это видео создано в пропагандистских целях», - сказала специалист по международному праву Сирануш Саакян.

Адвокат Сирануш Саакян, представляющая интересы армянских пленных в Страсбургском суде, называет видео демонстративным: на нем Азербайджан представлен как гуманист, а армянская сторона как та, что устанавливает смертоносные мины.

«Когда были показаны двое из военнослужащих, взятых в плен в Гегаркунике, причем четверо из них уже возвращены на родину, журналист делает такой вывод, что военнослужащие, которые устанавливали мины и тем самым подвергали опасности жизни азербайджанцев, стремятся к миру для своих детей», - сказала Саакян.

Специалист по международному праву не удивлена, были и другие подобные видеоролики, она уверена, что военнопленные стоят перед камерами под угрозами. Показанные тюремные условия очень аккуратные, белые подушки слепят глаза. Однако Сирануш Саакян говорит, что в докладах Комитета по предотвращению пыток, действующего под эгидой Совета Европы, условия содержания в тюрьмах в Азербайджане очень далеки от показанного. Адвокат предполагает, что этим видео Баку хочет изменить отношение международных структур и Страсбургского суда. «Мы уже видели, что Европейский суд отказался принимать незамедлительные меры по азербайджанским делам», - отметила она.

До завтра включительно Азербайджан должен представить в Европейский суд по правам человека информацию о двух армянских военнослужащих, похищенных 11 дней назад с межпозиционного участка близ села Шикаох Сюникской области - находятся ли они в статусе пленных или в ином статусе, и если да, то в каких условиях они содержатся и каково их состояние здоровья? Правительство Армении направило в Страсбург ходатайство о применении промежуточной меры.

Родственники военнослужащих уже 11 дней ждут какой-либо информации. Представители Международного комитета Красного Креста пленных пока не посетили. Почему - организация, как обычно, не комментирует.

Арутюн Овагимян и Карен Газарян пропали 26 мая, они на машине КАМАЗ отвозили еду и воду на боевые позиции. Позже была обнаружена их машина. По данным Следственного комитета, азербайджанская вооруженная группа пересекла границу Армении и похитила военнослужащих.

Родственники военнослужащих говорят, что ребята очень хорошо знали местность, не могли заблудиться или перейти границу.

Военнослужащий-срочник Карен Газарян отслужил уже 11 месяцев, он родом из Дилижана.

«Он был разносчиком еды в Капанском полку, они оба хорошо знают дороги», - сказал его отец.

Арутюн Овагимян является контрактником, он из Капана.

«Он всегда ездил туда и обратно по этой дороге, он знает дорогу, не отклонялся от дороги ни на сантиметр», - отметили родственники.

То, что военнослужащие находятся в Баку, подтвердил в день инцидента сам Азербайджан, но назвал их террористами и арестовал.

Специалист по международному праву Сирануш Саакян на днях в беседе с Радио Азатутюн сказала, что Азербайджан провел спецоперацию и похитил двух военнослужащих для обмена на двух азербайджанских преступников, ранее арестованных в Армении.

В начале апреля в Сюникскую область Армении из Нахичевана проникли двое азербайджанских военнослужащих, один из них, Агшин Бабиров признал вину в незаконном пересечении границы, перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов и был приговорен к 11,5 годам лишения свободы. Другой азербайджанец, Гусейн Ахундов, обвиняется в убийстве охранника Зангезурского медно-молибденового комбината. В эту пятницу в суде Сюникской области состоится первое судебное заседание по его делу.

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что их военнослужащие просто заблудились из-за плохих погодных условий и он считает их содержание под стражей опасным развитием, нарушением достигнутых договоренностей. Об убийстве сотрудника охраны комбината Байрамов не говорит.

«Недавно между двумя странами была достигнута договоренность о возвращении военнослужащих, ошибочно пересекших границу. Это важно и может рассматриваться как мера доверия между сторонами», - сказал он.

О нарушении договоренности заявил и секретарь Совета безопасности Армении вчера в эфире Общественного телевидения.

«В апреле прошлого года, если я не ошибаюсь, когда в Брюсселе состоялась встреча, президент [Азербайджана Ильхам]Алиев пообещал председателю [Европейского совета Шарлю] Мишелю освободить 10 пленных. Прошло больше года, а пленных не освободили. Естественно, армянская сторона все это время поднимала этот вопрос», - отметил Григорян.

Азербайджан пока подтвердил факт нахождения в плену 33 армянских военнослужащих, содержащихся в бакинских тюрьмах, но возвращать их не спешит. Армянские правозащитники уверены, что Азербайджан держит пленных для политического торга.