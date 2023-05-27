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Армения

Ведется масштабная работа для выяснения обстоятельств незаконного похищения Азербайджаном армянских военнослужащих – Минобороны

Здание Министерства обороны Армении в Ереване

Ведется масштабная работа для выяснения обстоятельств незаконного похищения Азербайджаном армянских военнослужащих, сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.

В сообщении говорится, что 26 мая в 19:00 на межпозиционной дороге была обнаружена машина тылового снабжения, эксплуатируемая двумя военнослужащими ВС Армении, груженая продовольствием и водой, предназначенными для боевых постов.

Отмечается, что 26 мая азербайджанские СМИ, а затем пограничная служба Азербайджана распространили дезинформацию о том, что армянская сторона якобы предприняла попытку диверсионного проникновения, и были задержаны двое военнослужащих ВС Армении.

«Еще раз сообщаем, что распространенное пограничной службой Азербайджана сообщение о том, что армянская сторона якобы предприняла попытку диверсионного проникновения, является абсолютной ложью и дезинформацией: у армянской стороны достаточно доказательств для опровержения этого, которые будут представлены международным партнерам», - заявили в армянском оборонном ведомстве.

Сообщается также, что в обнаруженной машине также находится оружие, закрепленное за одним из военнослужащих, «что доказывает, что даже если военнослужащие вышли из машины и не сориентировались на местности, военнослужащие не могли иметь диверсионных целей».

«Ведется масштабная работа для выяснения обстоятельств незаконного похищения Азербайджаном армянских военнослужащих», - отметили в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны Армении сообщили, что с 19:00 26 мая потеряна связь с двумя военнослужащими ВС РА, поставляющими продукты питания на боевые позиции.

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