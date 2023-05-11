«Пока рано считать ситуацию полностью стабильной» - Никол Пашинян

Сегодня с 6 часов утра армянские позиции, расположенные в направлении села Сотк Варденисского района Гегаркуникской области Армении, находятся под артиллерийским обстрелом. Министерство обороны Армении спустя четыре часа сообщило, что напряженность снижается.

«Интенсивность активных артобстрелов несколько снизилась после адекватных и эффективных ответных действий армянской армии», - на сегодняшнем заседании правительства в 11:00 заявил премьер-министр Никол Пашинян, отметив, что «пока рано считать ситуацию полностью стабильной».

Позже Минобороны Армении сообщило, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана в районе 17:10 вновь нарушили режим прекращения огня в направлении Сотка с применением минометов. «По состоянию на 17:40 ситуация на передовой относительно стабильная», - отметили в оборонном ведомстве.

В результате обстрелов с армянской стороны ранены четверо военнослужащих. По словам министра здравоохранения, у них осколочные ранения.

«Состояние обоих оценивается как средней степени тяжести, состояние обоих удовлетворительное, можем сказать, что на данный момент их жизни вне опасности», - сказала Анаит Аванесян.



По сообщению Минобороны Армении, азербайджанские подразделения открыли огонь по машине скорой помощи, перевозившей раненых военнослужащих.

«Машины скорой помощи и организации, оказывающие медицинские услуги, являются особыми объектами, и таргетировать их каким-либо образом недопустимо», - отметила министр здравоохранения.

Официальный Баку сообщает, что в ходе сегодняшних боевых действий погиб один военнослужащий, утверждается, что армянская сторона ведет огонь еще со вчерашнего вечера и один азербайджанский военнослужащий получил тяжелое ранение. Премьер-министр Армении считает это выдумкой.

«Накануне ничего подобного не было по одной простой причине: никакого инцидента не зарегистрировано, и азербайджанская дезинформационная машина сфабриковала новость, чтобы накалить ситуацию», - сказал Пашинян.

В первой половине дня азербайджанские СМИ распространяли информацию о том, что армянская сторона готовится к новым действиям, применяет иранские беспилотники. Минобороны Армении это отрицает, заявляя, что армия принимает оборонительные и превентивные меры, а иранских беспилотников на вооружении армянской армии нет.