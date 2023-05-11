Новая эскалация на армяно-азербайджанской границе: Стороны сообщают о раненых и обвиняют друг друга

По состоянию на 8 часов с армянской стороны трое раненых, сообщил пресс-секретарь министерства Арам Торосян. По его словам, Вооруженные силы Азербайджана также открыли огонь в направлении машины скорой помощи, в которой находился раненый военнослужащий.

По состоянию на 9:00 подразделения ВС Азербайджана продолжают вести артиллерийско-минометный огонь по армянским позициям, расположенным в направлении Сотка, отметили в оборонном ведомстве Армении, добавив, что на других направлениях ситуация относительно спокойная.

В сообщении отмечается, что подразделения Вооруженных сил Армении принимают соответствующие «оборонно-превентивные меры».

В Минобороны Армении также опровергли распространенную азербайджанскими СМИ информацию о том, что армянская сторона использует иранские беспилотники. На вооружении ВС РА нет иранских беспилотников, подчеркнули в министерстве.

Оборонное ведомство Армении также опровергло сообщение Минобороны Азербайджана о том, что вчера вечером ВС РА открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, в результате чего был ранен военнослужащий ВС Азербайджана.

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что «в результате прицельного огня со стороны противника был тяжело ранен в голову военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии Махмудлу Муслим Видади оглу». В Баку обвинили Ереван в нарушении режима прекращения огня.

«С утра 11 мая вооруженные силы Армении, еще более нагнетая обстановку, ведут минометный обстрел позиций азербайджанской армии с позиций в Зодском направлении Басаркечарского района. Подразделения азербайджанской армии принимают необходимые ответные меры», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, сделанном утром 11 мая.