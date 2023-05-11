По состоянию на 10 часов напряженность в направлении Сотка значительно снизилась – Минобороны

Сегодня утром Минобороны Армении сообщило, что с 6 часов подразделения ВС Азербайджана открыли артиллерийско-минометный огонь в направлении позиций ВС Армении в направлении Сотка. Армянская сторона предприняли ответные действия. Армянская сторона сообщила о трех раненых, азербайджанская сторона сообщила об одном.

Позже пресс-секретарь Минобороны Арам Торосян заявил, что по состоянию на 10:25 снижение напряженности в направлении Сотка сохранялось. Он отметил, что с армянской стороны ранены четверо военнослужащих: на данный момент, по его словам, их жизни ничего не угрожает.

Ереван и Баку обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.