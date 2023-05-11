В Армении сообщили о новом нарушении режима прекращения огня со стороны Азербайджана в направлении Сотка

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Министерства обороны Армении.

«С армянской стороны потерь нет. По состоянию на 17:40 ситуация на передовой относительно стабильная», - говорится в сообщении.

Утром 11 мая Армения и Азербайджан обвинили друг друга в очередной эскалации на границе. В Ереване заявили о четырех раненых армянских военнослужащих. В Баку сообщили о гибели одного военнослужащего и ранении другого.

Согласно Министерству обороны Армении, к часу дня ситуация на передовой вдоль восточной границы в районе Сотка, где произошли боестолкновения, стала «относительно стабильной».