Найденного в Капане азербайджанца полиция передала СНБ

Второй задержанный вчера жителями Капана азербайджанец находится уже не в полиции, он передан Службе национальной безопасности (СНБ), сообщили Радио Азатутюн в пресс-службе МВД.

Другой азербайджанец, задержанный в Сисиане 10 апреля, также находится в СНБ.

Однако уже около пяти дней в СНБ хранят молчание и не публикуют никакой информации о проникших в Армению азербайджанцах. Также неясно, было ли возбуждено уголовное производство по факту незаконного пересечения границы Армении.

Правоохранители пока также официально не подтвердили, связано ли убийство 56-летнего охранника Зангезурского медно-молибденового комбината в Капане с азербайджанцами, проникшими в Армению.

Хотя расследование убийства мужчины ведет Следственный комитет, однако пресс-секретарь СК Гор Абраамян сообщил Радио Азатутюн, что задержанный вчера азербайджанец в рамках дела об убийстве не был передан в Следственный комитет, никаких следственных действий с ним не проводилось, следовательно, никаких подтверждений или опровержений относительно публикаций в прессе они сделать не могут.

Со вчерашнего дня в прессе активно муссируются сведения о том, что телефон убитого жителя Капана был обнаружен у азербайджанца, задержанного недалеко от села Ачанан.

Кроме того, вчера в Интернете было распространено видео, на котором предположительно задержанный вчера азербайджанец вышел в прямой эфир, говорил об убийствах армян и утверждал, что является не предателем, а тем, кто готов умереть во имя Родины. Позже видео было удалено.