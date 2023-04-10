В село в Армении проникли двое азербайджанцев; одного из них поймали, другого разыскивают – глава местной общины

Об этом Радио Азатутюн сообщил глава общины Сисиан Армен Акопджанян, отметив, что поиски продолжаются.

По словам Акопджаняна, пойманный азербайджанец изначально находился в селе Бнунис, но был впоследствии найден на улице села Ашотаван.

На другие вопросы глава местной общины не ответил, лишь сказал, что азербайджанец был в гражданской одежде.

Глава общины Бнунис Гор Ованнисян заверил, что сейчас в селе все нормально - «паники нет».

Ованнисян не стал уточнять, каким образом азербайджанцы смогли проникнуть в дом жителя общины, посоветовав обратиться в соответствующие органы. В любом случае он заверил, что азербайджанцев в селе быть не может. По словам главы села Бнунис, азербайджанские позиции находятся далеко от их села.

Позже Министерство обороны Армении сообщило, что сегодня между 01:00 и 02:00 на территории Армении был обнаружен и задержан военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана. Ссылаясь на слова последнего, в Минобороны отметили, что с ним был еще один военнослужащий, поиски которого продолжаются.

Как сообщили сегодня в Баку, двое азербайджанских военнослужащих заблудились в направлении Шахбузского района Нахиджевана «в сложных погодных условиях и в условиях ограниченной видимости». Отметим, что указанный регион расположен на границе с Арменией.