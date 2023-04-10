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Армения

В село в Армении проникли двое азербайджанцев; одного из них поймали, другого разыскивают – глава местной общины

Вид села Бнунис в Сисианской общине Армении

В село Бнунис Сисианского района Армении вошли двое азербайджанцев, одного поймали жители села, другого пока не нашли.

Об этом Радио Азатутюн сообщил глава общины Сисиан Армен Акопджанян, отметив, что поиски продолжаются.

По словам Акопджаняна, пойманный азербайджанец изначально находился в селе Бнунис, но был впоследствии найден на улице села Ашотаван.

На другие вопросы глава местной общины не ответил, лишь сказал, что азербайджанец был в гражданской одежде.

Глава общины Бнунис Гор Ованнисян заверил, что сейчас в селе все нормально - «паники нет».

Ованнисян не стал уточнять, каким образом азербайджанцы смогли проникнуть в дом жителя общины, посоветовав обратиться в соответствующие органы. В любом случае он заверил, что азербайджанцев в селе быть не может. По словам главы села Бнунис, азербайджанские позиции находятся далеко от их села.

Позже Министерство обороны Армении сообщило, что сегодня между 01:00 и 02:00 на территории Армении был обнаружен и задержан военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана. Ссылаясь на слова последнего, в Минобороны отметили, что с ним был еще один военнослужащий, поиски которого продолжаются.

Как сообщили сегодня в Баку, двое азербайджанских военнослужащих заблудились в направлении Шахбузского района Нахиджевана «в сложных погодных условиях и в условиях ограниченной видимости». Отметим, что указанный регион расположен на границе с Арменией.

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