«Я поймал его, связал ему руки, велел жене вызвать полицию»: Житель Сюника рассказал о том, как задержал азербайджанца

По словам мужчины, он заметил азербайджанца недалеко от Капана.

«Я проходил мимо, заметил кого-то. Со мной была моя жена. Потом я решил вернуться и посмотреть, может быть он и есть тот самый азербайджанец. Там были и другие наши ребята. Я им говорю: похоже, это и есть он. Он сначала говорил, что иранец. Но на нем была одежда азербайджанского солдата, он был одет неопрятно, был весь в грязи», — Радио Азатутюн рассказал Ара Сукиасян.

Лесничий сказал, что у него с собой была фотография разыскиваемого азербайджанца. Он сравнил обнаруженного мужчину с фотографией и понял, что это именно тот человек.

«Он хотел убежать, но я его поймал. Мы с друзьями прижали его к капоту автомобиля. Один из ребят принес веревку, мы связали ему руки. Я сказал жене, чтобы она вызывала полицию: пусть приходят, забирают его, разбираются с этим парнем. У него мы нашли пулю, в руке у него была отвертка, у него также был блокнот. Пуля у него была, а оружия нет. Телефона у него я не видел», — добавил Сукиасян.

Ранее сегодня сообщалось, что в Капане обнаружен и задержан второй азербайджанец, приникший на территорию Армении. Однако пока неизвестно, является ли он одним из азербайджанцев, проникших в общину Бнунис в Сисиане в ночь на 10 апреля или нет.

До этого активно муссировались слухи о том, что найденный азербайджанец имеет отношение к убийству охранника Зангезурского медно-молибденового комбината в поселке Шгаршик близ Капана, которое произошло вчера вечером. Однако правоохранительные органы пока не подтвердили эту информацию.

10 апреля Министерство обороны Азербайджана сообщило о том, что двое азербайджанских солдат заблудились. В тот же день в Армении был задержан один азербайджанский военнослужащий, поиски другого продолжились. Служба национальной безопасности Армении не опубликовала имя задержанного азербайджанца.

Выступая в парламенте вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что задержанный 10 апреля на юге Армении азербайджанский солдат сбежал от унижений сослуживцев.