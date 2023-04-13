У обнаруженного азербайджанца нашли телефон убитого капанца - мэр Каджарана

Сегодня в Капане обнаружен и задержан второй азербайджанец. Пока, однако, неизвестно, является ли он одним из азербайджанцев, проникших в общину Бнунис Сисианского района Сюникской области в ночь на 10 апреля.

По сведениям Радио Азатутюн, азербайджанец был обнаружен сегодня в окрестностях города Капан, на дороге Капан-Норашеник. На данный момент он находится в полиции Капана. Неясно, было ли у азербайджанца найдено оружие. Подробностей правоохранительные органы пока не сообщают.

Между тем, активно муссируются слухи о том, что обнаруженный азербайджанец имеет отношение к убийству вчера вечером охранника Зангезурского медно-молибденового комбината в поселке Шгаршик общины Капан. Однако правоохранительные органы пока эту информацию не подтвердили.

News.am побеседовал с молодыми людьми, которые первыми увидели азербайджанца и вызвали полицию. Один из молодых людей рассказал, что они заметили его на дороге в Капан в азербайджанской военной форме. Они остановили его, задали вопросы и поняли, что он азербайджанец.

«Он был мокрый, грязный. Рядом валялись пули, маски, разные боеприпасы. Еще у него в руке был телефон, это был телефон того человека, которого нашли убитым на комбинате», - рассказал один из молодых людей. Последний, однако, не уточнил, как они выяснили, что телефон принадлежит убитому вчера жителю Капана.

Глава общины Каджаран Манвел Парамазян в беседе с Радио Азатутюн отметил, что у убитого жителя Капана были огнестрельные ранения. «Один на голове, шесть - на теле. По дошедшим до нас сведениям, стреляли из автомата», - сказал он.

Мэр Каджарана не исключил, что убийство мужчины может быть связано с проникшими несколько дней назад в Сисианский район азербайджанцами. «Ничего нельзя исключать. Потому что Сисиан и Каджаран отделяет одна гора», - отметил он.

Манвел Парамазян подтвердил, что, по имеющейся у него информации, телефон убитого вчера жителя Капана был обнаружен у задержанного сегодня азербайджанца. «Я знаю, что у него нашли телефон... Какое отношение телефон этого человека имеет к азербайджанцу?» - сказал он.

На вопрос, может ли он подтвердить, что именно азербайджанец убил жителя Капана, Парамазян ответил: «Это уже я сказать не могу. На этот вопрос могут четко ответить следственные органы».

Однако пресс-секретарь Следственного комитета Гор Абраамян утверждает, что на данный момент следствие не получило какой-либо информации о том, что преступление было совершено азербайджанцами.

По делу об убийстве 56-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам убийства, а также незаконного приобретения, хранения или ношения огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств.