Премьер-министр Армении назвал произошедшее накануне в Лачинском коридоре «вопиющим инцидентом»

Премьер-министр Армении назвал «вопиющим инцидентом» шаг Баку по блокированию 4 апреля в течение пяти часов около трех десятков граждан Нагорного Карабаха в Лачинском коридоре. Это была сегодня единственная характеристика, которую дал Никол Пашинян.

«Произошел еще один вопиющий инцидент, когда группе жителей Нагорного Карабаха, направлявшихся из Гориса в Степанакерт, вновь не разрешили вернуться в свои дома», - заявил премьер-министр.

Вчера официальный Ереван никак не отреагировал на произошедшее в Лачинском коридоре, в течение всего дня не давал никаких оценок. А сегодня на заседании правительства премьер-министр затронул его вскользь. Он еще раз отметил, что решение Международного суда ООН, согласно которому Лачинский коридор должен быть открыт, не выполняется.

«Инцидент предыдущего дня еще раз зафиксировал, что решение Международного суда не выполняется, и мы должны продолжать наши международные дипломатические усилия, вытекающие из этого», - сказал Пашинян.

Ночью 4 апреля 27 жителей Нагорного Карабаха, в том числе дети, женщины и старики, в течение почти пяти часов были блокированы на участке Шуши-Степанакерт. Несмотря на предварительную договоренность, азербайджанцы, называющие себя экоактивистами, не позволили машинам, перевозившим жителей Карабаха из Гориса в Степанакерт, в сопровождении российских миротворцев направиться в столицу Карабаха. Азербайджанцы на протяжении нескольких часов удерживали граждан Нагорного Карабаха на участке Шуши в Лачинском коридоре, врывались в машины и проверяли их паспорта. Когда три женщины потеряли сознание, они не позволили российским миротворцам отвезти их в Степанакерт. Азербайджанцы хотели доставить больных в Шуши, а получив отказ, согласились доставить их в Степанакерт, но только на своей машине скорой помощи.

Госминистр Карабаха назвал произошедшее провокацией

Баку представил произошедшее как проявление гуманизма. Между тем госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян вчера в интервью Общественному телевидению назвал произошедшее провокацией.

«Азербайджан сначала задушил людей, а потом решил спасти с помощью искусственного дыхания, чтобы объявить, что спас жизни людей», - сказал Нерсисян.

Касаясь вопроса о том, как получилось, что карабахских женщин в Степанакерт доставила азербайджанская машина скорой помощи, Гурген Нерсисян пояснил, что все это время из-за отсутствия связи они не могли общаться с гражданами Карабаха, лично он поддерживал связь с российскими миротворцами и, узнав, что там находятся граждане, которым стало плохо, организовал отправку машин скорой помощи в Шуши. Однако азербайджанцы запретили машинам скорой помощи из Степанакерта подъезжать к месту происшествия.

«В продолжение своего же демонстративного поведения азербайджанцы предложили оказать помощь в Шуши и, наоборот, получив отказ, запретили нашим машинам скорой помощи подъехать в данное место. Судя по всему, в тот момент российские миротворцы отдали приоритет вопросу сохранения жизни и здоровья наших граждан, и проблема была решена таким образом», - отметил госминистр.

Со вчерашнего дня власти Карабаха сообщают, что азербайджанцы, называющие себя экоактивистами и перекрывшие Лачинский коридор, выдвинули карабахцам новое требование: если они хотят добраться до Степанакерта, должны принять гражданство Азербайджана. По словам госминистра, Азербайджан фактически меняет мотивы закрытия Лачинской дороги.

«Они остановили машины и стали выдвигать дополнительные требования о том, что наши граждане могут въехать в Арцах [Нагорный Карабах – ред.] только в том случае, если примут гражданство Азербайджана, согласятся на какую-то интеграцию и т. д.», - отметил Гурген Нерсисян.

Карабахцы, оказавшиеся в блокаде, а затем вернувшиеся в Горис, вчера рассказали Радио Азатутюн об атмосфере страха и попытках спровоцировать карабахских мужчин, находившиеся в машинах.

«Наших ребят ставили в ситуацию, когда они должны были что-то сделать, но, слава Богу, наши ребята проявили себя очень хорошо, как настоящие мужчины, сдерживали себя ради женщин», - рассказал один из них.

По данным омбудсмена Карабаха, только в Горисе возможности вернуться в Степанакерт ждут 120 карабахцев

По данным омбудсмена Нагорного Карабаха Гегама Степаняна, только в Горисе на данный момент очередной возможности вернуться в Степанакерт ждут 120 карабахцев. Появится ли в ближайшее время новая возможность отправиться в Карабах в сопровождении российских миротворцев? По мнению советника госминистра Карабаха Артака Бегларяна, процесс воссоединения семей в ближайшее время будет крайне сложным.

«Учитывая последние события, в том числе ужесточение позиций азербайджанской стороны и по отношению к нам, и по отношению к российским миротворцам, и к Красному Кресту, более вероятно, что процесс воссоединения семей станет гораздо сложнее, чем это было в течение некоторого времени, не считая также риска провокаций военного характера и прочих», - сказал Бегларян.

Карабахский чиновник считает, что если Азербайджан не заплатит высокую цену или не столкнется с реальным риском заплатить высокую цену за то, что держит Лачинский коридор закрытым, то в дальнейшем Карабах ждет еще более сложная ситуация.

«Что бы они ни делали, все равно мы карабахцы, Карабах наш и останется нашим. Пусть они не надеются, что мы можем потерять надежду, то, что наше, это наше, мы будем держаться за это зубами», - сказала жительница Степанакерта Карине Агаджанян, которая сейчас находится в Горисе.