27 карабахцам, оказавшимся в блокаде, выдвинули требование принять гражданство Азербайджана - Бегларян

27 карабахцам, на днях оказавшимся в блокаде в Лачинском коридоре, азербайджанцы выдвинули конкретное требование: если они хотят попасть в Степанакерт, то должны принять гражданство Азербайджана. Об этом сообщает советник государственного министра Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

«Одним из требований было принятие гражданства Азербайджана. Я не могу на самом деле сказать, как, каким образом, чтобы им разрешили проехать. Об этом просто свидетельствовали находившиеся на месте граждане, они рассказали, что подобный разговор имел место», - сказал Бегларян.

На вопрос, не поступало ли такое требование по другим каналам, советник госминистра ответил: «Если вы имеете в виду непублично, по официальным каналам - нет, а косвенно сколько раз они говорили о так называемой интеграции, что на самом деле является подчинением, что мы их граждане и прочее. Это означает, что вопроса о таком требование нет, они рассматривают со своей точки зрения, как будто мы их граждане. Наверное, они ожидают, что мы просто устно или каким-то образом признаем это, чего они, естественно, не увидят».

Ночью 4 апреля 27 жителей Нагорного Карабаха, в том числе дети, женщины и старики, в течение почти пяти часов были блокированы на участке Шуши-Степанакерт. Несмотря на предварительную договоренность, азербайджанцы, называющие себя экоактивистами, не позволили машинам, перевозившим жителей Карабаха из Гориса в Степанакерт, в сопровождении российских миротворцев направиться в столицу Карабаха.

Во время ожидания и переговоров самочувствие четырех женщин ухудшилось, трое из них потеряли сознание. Азербайджанцы запретили российским миротворцам перевозить их в Степанакерт, потребовав отвезти больных в Шуши, а затем согласились перевезти их в Степанакерт, но только в своей машине скорой помощи. Остальным карабахцам пришлось вернуться в Горис.

Артак Бегларян сообщил, что три из четырех женщин, доставленных в больницу Степанакерта, уже выписаны из больницы, одна все еще находится под наблюдением врачей.

«Но в целом ситуация была стабильной, какой-либо опасности не угрожало», - сказал Бегларян.

По данным омбудсмена Карабаха Гегама Степаняна, в настоящее время только в Горисе очередной возможности вернуться в Степанакерт ждут 120 граждан Карабаха.

Появится ли в ближайшее время новая возможность отправиться в Карабах в сопровождении российских миротворцев? По мнению Артака Бегларяна, процесс воссоединения семей в ближайшее время будет крайне сложным.

«Учитывая последние события, в том числе ужесточение позиций азербайджанской стороны и по отношению к нам, и по отношению к российским миротворцам, и к Красному Кресту, более вероятно, что процесс воссоединения семей станет гораздо сложнее, чем это было в течение некоторого времени, не считая также риска провокаций военного характера и прочих, но, с другой стороны, если акторы международного сообщества, включая, конечно же, российскую сторону и в первую очередь страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, прибегнут к определенным практическим жестким мерам, я убежден, что многие вопросы могут быть решены, в том числе блокада может быть снята. Если Азербайджан не заплатит высокую цену или не столкнется с реальным риском заплатить высокую цену, я уверен, что мы столкнемся с гораздо более сложной ситуацией, чем сейчас», - заключил Бегларян.