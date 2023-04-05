Азербайджанцы сначала хотели отвезти потерявших сознание женщин в Шуши, а затем согласились перевезти их в Степанакерт на своей машине

Азербайджанцы ворвались в машину, перевозившую карабахцев

Вчера три десятка жителей Нагорного Карабаха, в том числе дети, женщины и старики, в течение почти пяти часов были блокированы на участке Шуши-Степанакерт. Несмотря на предварительную договоренность, азербайджанцы, называющие себя экоактивистами, не позволили машинам, перевозившим жителей Карабаха, в сопровождении российских миротворцев направиться в Степанакерт.

По словам омбудсмена Нагорного Карабаъа, некоторые азербайджанцы даже ворвались в одну из машин. Во время ожидания и переговоров самочувствие четырех граждан ухудшилось, трое из них потеряли сознание.

«Нашим девочкам стало хуже, одна впала в кому, повысился сахар в крови», - сказала жительница Степанакерта Карине Агаджанян.

Агаджанян, которая провела несколько часов в блокаде, а затем поздно ночью вернулась в Горис, рассказала, что им пришлось согласиться на транспортировку потерявших сознание женщин в Степанакерт на азербайджанских машинах скорой помощи.

«Русские хотели отвезти их в Степанакерт на своих машинах, азербайджанцы не разрешили. После этого они якобы пришли на помощь, но это из-за них случился этот инцидент, из-за них нашим девочкам стало плохо. Два человека - в машинах русских, один человек - в коме на их скорой, потому что они не разрешили нам отвезти больных, чтобы их отвезли русские, поэтому мы согласились на то, чтобы они отвезли, но это не так, что они оказали какую-то помощь, из-за них произошел этот инцидент», - сказала жительница Степанакерта.

На кадрах, распространенных в Telegram-каналах, видно, что на место происшествия прибывают азербайджанские машины скорой помощи. Хотя официальный Степанакерт не сообщает, что потерявших сознание граждан в Степанакерт доставили азербайджанские машины скорой помощи, азербайджанская сторона минувшей ночью сообщила, что российские миротворцы обратились к ним «для оказания медицинской помощи армянским жителям Карабаха». Согласно азербайджанской стороне, бригада скорой помощи из Шуши доставила женщин в больницу Степанакерта.

Азербайджанская сторона хотела отвезти больных в Шуши

Почему карабахских женщин перевезли на азербайджанской машине скорой помощи? Омбудсмен Карабаха говорит, что не может подтвердить, обращались русские к азербайджанской стороне или нет. Местность находится очень близко к Шуши, вероятно, оттуда прибыли машины скорой помощи. В любом случае, по словам Гегама Степаняна, этот факт вызвал серьезную озабоченность среди жителей Карабаха, находящихся в блокаде, тем более, что азербайджанская сторона хотела увезти больных в Шуши.

37-летний Эрик Багрян, вернувшийся в Горис, это подтвердил, рассказав, как они выступили против намерения азербайджанцев увезти больных в Шуши.

«Нам предлагали перевезти больных в Шуши, я не согласился, сказал: если вы перевезете больных в Шуши, мы отсюда не уедем, мы пришли к общему согласию, что они перевезут больных в Степанакерт, а мы вернемся», - сказал Багрян.

По словам Карине Агаджанян, ситуация была напряженной, пока они ждали, к ним в машину ворвался мужчина-азербайджанец в штатском, потребовал паспорт, заглянул в паспорт одной женщины, сфотографировал поименный список людей в машине, после чего уже вмешались русские.

«Один из них ворвался в нашу машину и сказал по-русски: «не бойтесь, не бойтесь». А чего тут бояться? Кто вы такие, чтобы мы боялись? Кем вы стали, чтобы армяне вас боялись? Мы не боялись, никто из нас, даже находившийся с нами ребенок, страха в нас не было», - рассказала жительница Степанакерта.

В отличие от Карине, 75-летняя Вартитер Вердян очень испугалась, особенно когда на участке Карин Так увидела вооруженных азербайджанцев, подумала, что все кончено, родных больше не увидит, в обручении внука не примет участия.

«Складывается впечатление, что дорога односторонняя»

После доставки в Степанакерт четырех потерявших сознание граждан, оставшиеся 23 жителя Карабаха были вынуждены вернуться в Горис. По словам омбудсмена Гегама Степаняна, в настоящее время в гостиницах Гориса 120 граждан Карабаха ждут очередной возможности вернуться на родину.

Например, Карине Агаджанян, вчера так и не доехавшая до Степанакерта, целый месяц ждала возможного возвращения в Ереване и еще месяц - в Горисе. «Я даже вчера в автобусе говорила: представляете, мы наконец сможем припасть к нашей земле, мы не только по детям соскучились, мы даже по своей земле соскучились. Конечно, мы соскучились, это место нашего рождения, там похоронены наши родители, там могила моих детей, наша земля зовет нас, тоска душит человека», - сказала женщина.

Кстати, по словам омбудсмена Карабаха, азербайджанцы очень легко соглашаются на выезд людей из Карабаха, а если люди возвращаются в Карабах, создают проблемы.

«Создается впечатление, что дорога односторонняя, то есть, идет вытеснение армян, а это неприемлемо», - отметил Гегам Степанян.

По словам омбудсмена Карабаха, вчерашний инцидент еще раз доказал, что Баку лжет, когда утверждает, что Лачинский коридор открыт, блокада Карабаха не только продолжается, но и ужесточается.