Власти Карабаха: Азербайджанцы не пустили группу гражданских лиц, возвращавшихся в Степанакерт

Об этом сообщают власти Нагорного Карабаха, отмечая, что среди ехавших в Степанакерт граждан также были пожилые люди, дети и лица с инвалидностью.

В сообщении омбудсмена Нагорного Карабаха отмечается, что проезд граждан был заранее согласован с российской стороной.

«Несмотря на достигнутую ранее договоренность о возвращении, на участке Шуши заблокированной части магистрали Горис-Степанакерт азербайджанские правительственные агенты, притворяющиеся «экоактивистами», заблокировали проезд машин российских миротворческих сил, перевозящих этих гражданских лиц. Вследствие этого граждане пробыли на этом участке около 5 часов. После безрезультатных переговоров между российской стороной и азербайджанцами машины теперь возвращаются в Горис.

По предварительным данным, некоторые азербайджанцы даже ворвались в одну из ожидающих машин. Во время ожидания и переговоров у 4 гражданских лиц ухудшилось самочувствие, трое из них упали в обморок. В сопровождении российских миротворцев они были доставлены в республиканский медицинский центр Степанакерта. Остальные гражданские лица — 23 человека — возвращаются в Горис», - отметил защитник прав человека Нагорного Карабаха.

По его словам, инцидент «доказывает всю суть ложных и сфабрикованных утверждений азербайджанского руководства, очевидную и неприкрытую ложь и введение международного сообщества в заблуждение».

«Более того, различными способами разрешая выход людей из Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], но запрещая въезд, азербайджанские власти открыто проводят политику этнической чистки, как в очередной раз признал Ильхам Алиев в заявлении от 10 января.

Давно очевидно, что единственной причиной наглого поведения азербайджанской стороны, невыполнения призывов международного сообщества и решения Международного суда является созданная вседозволенность, пренебрежение к миротворческой миссии и отсутствие адресных и практических карательных действий со стороны всех заинтересованных международных акторов.

На данный момент сотни гражданских лиц в Горисе и других населенных пунктах Армении попросту лишены возможности воссоединиться со своими семьями.

Азербайджанская сторона, пользуясь атмосферой вседозволенности, не сотрудничает по этому вопросу ни с российскими миротворцами, ни с Международным комитетом Красного Креста, ни с другими международными структурами», - заявил представитель Степанакерта.

В Баку пока не прокомментировали ситуацию и не ответили на звучащие с армянской стороны в адрес Азербайджана обвинения.