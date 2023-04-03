После встречи представителей Армении и Азербайджана создалась существенно лучшая ситуация по части позиций – Рубинян

После встречи представителей Армении и Азербайджана создалась существенно лучшая ситуация по части позиций, в беседе с Радио Азатутюн сообщил вице-спикер Национального собрания Армении Рубен Рубинян, обращаясь к событиям, произошедшим на участке Тех-Корнидзор в Сюникской области в конце прошлой недели.

Рубинян напомнил, что до ввода в эксплуатацию новой дороги через Корнидзор действовала альтернативная дорога, связывающая Нагорный Карабах с Арменией, с 1 апреля альтернативная дорога прекратила действовать и была задействована новая. И поскольку альтернативная дорога до этого находилась под контролем российских миротворцев, на приграничном участке Тех-Корнидзор ни с армянской, ни с другой стороны не было позиций, естественно, там возникла необходимость новых позиций, сказал он.



Вице-спикер НС отметил, что была договоренность о том, что на одном из участков с обеих сторон должны быть расположены пограничники, однако появились разногласия, в результате которых представители Азербайджана на пяти точках расположились на 300-500 метров ближе.

Сославшись на сообщение Службы национальной безопасности Армении (СНБ), Рубинян отметил, что представители СНБ и соответствующей структуры Азербайджана встретились на этом участке, в результате чего ситуация значительно улучшилась с позиционной точки зрения или с точки зрения дислокации. По его словам, работы будут продолжены.

30 марта Баку заявил, что в связи с вводом в эксплуатацию новой Лачинской дороги азербайджанские вооруженные силы взяли под контроль ряд господствующих высот, основных и вспомогательных дорог и территорию между селами Джагазур и Забух (Агавно) в Лачинском районе. Пашинян, однако, в тот же день на заседании правительства заверил, что каких-либо изменений армянских позиций не произошло, всего лишь произошло изменение маршрута дороги Армения-Нагорный Карабах.

Позднее в тот же день СНБ Армении сообщила, что после задействования новой дороги ВС Азербайджана на пяти участках продвинулись и разместились на 100-300 метров вперед. Оппозиция обвинила власть в неспособности пресечь очередное продвижение ВС Азербайджана.