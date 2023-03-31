Ответственность за очередное продвижение ВС Азербайджана на территорию РА несет власть Армении - оппозиция

Ответственность за очередное продвижение вооруженных сил Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения несет власть Армении, сегодня в беседе с журналистами в Национальном собрании заявили депутаты оппозиционных фракций «Айастан» и «Честь имею».

Вчера вечером Служба национальной безопасности (СНБ) подтвердила, что азербайджанская сторона на Корнидзорском участке как минимум в пяти точках разместилась на 100-300 метров вперед от границы.

Продвижение азербайджанцев нужно было предотвратить, бывший министр обороны, глава фракции «Айастан» Сейран Оганян считает это очевидным упущением. «Очевидно, что это упущение властей Республики Армения, как в сфере государственного, так и военного управления», - сказал он.

Секретарь фракции «Честь имею» Тигран Абраамян также обвиняет власти: «Фактически есть проблема политической ответственности. Либо было принято политическое решение, либо оно вообще не было принято в этой ситуации, это никак не меняет расклад вещей. Естественно, мы имеем ситуацию, за которую несут ответственность политическая власть и, естественно, Никол Пашинян, потому что процессы, которые должны были происходить параллельно с изменением этого маршрута, естественно, подразумевали конкретные политические решения, которые не были приняты».

Власти не объясняют, как получилось, что азербайджанцы в очередной раз фактически вторглись на территорию Армении, и почему их продвижение не было пресечено. СНБ затронула этот вопрос во вчерашнем сообщении одним предложением: «Армянская сторона подходит к ситуации с логикой недопущения эскалации».

Согласно Службе национальной безопасности, недавно между Арменией и Азербайджаном были достигнуты договоренности, согласно которым в последние дни марта на участке Корнидзорского моста по обеим сторонам границы должны были быть развернуты пограничники двух стран. О каких договоренностях идет речь, в ведомстве не уточнили, лишь подчеркнули, что армия Армении не имела позиций в этом районе. Согласно СНБ, позиции расположены не на линии границы, а на ближайших стратегических высотах.

«Во время развертывания были выявлены разночтения в картах. В некоторых местах азербайджанская сторона, не дожидаясь заранее оговоренных корректировок, приступила к позиционированию и провела инженерные работы», - говорится в сообщении Службы национальной безопасности.

В то время как власти не поясняют, о какой договоренности идет речь, из стана оппозиции раздается критика: какая у власти была уверенность в том, что Баку будет соблюдать договоренность, когда та же власть говорила о нарушениях практически всех договоренностей и о необходимости внедрения международных механизмов?

«Проблема именно в том, что в объективных условиях не может быть атмосферы доверия, не может быть сформировано такое поле, при котором можно было бы ожидать доверия по отношению к Азербайджану, и фактически никакая власть Республики Армения не могла иметь для этого никаких объективных оснований. Если в основе этих договоренностей лежит другое обстоятельство, о котором общественность не знает, то это вторая часть вопроса, но объективно ни у какой власти не могло быть уверенности в том, что Азербайджан выполнит договоренности, к тому же устные», - сказал Тигран Абраамян.

Сегодня в правящей партии отказалась давать какие-либо разъяснения на эту тему. Там призывают дождаться официальной информации.

Ранее сам Баку подтвердил, что благодаря вводу в эксплуатацию новой Лачинской дороги азербайджанские вооруженные силы взяли под контроль ряд высот.