«Изменений армянских позиций не произошло» - Пашинян

Вчера Армения проинформировала азербайджанскую сторону о том, что, согласно договоренности, новая дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией, после Корнидзорского моста будет продолжена только по территории Армении, и охрану дороги возьмут на себя пограничные войска Армении. Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отметив, что в азербайджанских новостных лентах сегодня появились сообщения, пытающиеся представить произошедшее как «очередной блокбастер».

Такой подход как минимум неконструктивен, сказал премьер.

Министерство обороны Азербайджана сегодня сообщило, что азербайджанские вооруженные силы взяли под контроль ряд господствующих высот, основных и вспомогательных дорог и территорию между селами Джагазур и Забух (Агавно) в Лачинском районе.

Напомнив о договоренности, достигнутой между властями Азербайджана и Нагорного Карабаха в августе 2022 года, в результате которой маршрут Лачинского коридора был изменен с запуском новой дороги, Пашинян уточнил, что поскольку дорога, связывающая Лачинский коридор с Арменией, не была полностью готова, был запущен временный маршрут, который заходил на территорию Армении через Корнидзорский мост, затем снова на территорию Азербайджана, затем снова на территорию Армении, теперь эта дорога будет проходить только по территории Армении.

«В результате всего этого никаких изменений армянских позиций не произошло, с той лишь разницей, что охрану этого участка мы намерены теперь осуществлять пограничными войсками. То есть, происходящее изменение заключается в том, что части Минобороны согласно плану будут отведены с тех же позиций вдоль госграницы Армении, а вместо них будут развернуты подразделения пограничных войск. Мы сделали это предложение и Азербайджану, чтобы то же самое произошло и со стороны Азербайджана. Надеюсь, что этот процесс пройдет без провокаций», - сказал Пашинян.

«У Армении нет армии в Нагорном Карабахе»

Армения не осуществляет военные перевозки в Нагорный Карабах, у нее нет армии в Нагорном Карабахе, сегодня еще раз заявил Никол Пашинян, отвечая на утверждения Баку.

Премьер-министр Армении отметил, что Баку распространяет ложные тезисы о перевозке оружия, чтобы оправдать возможную военную эскалацию.

В субботу Баку сообщил, что «принял необходимые меры» для локального контроля грунтовой дороги к северу от Лачинской дороги, объяснив это тем, что из Армении в Нагорный Карабах перевозятся военные грузы и личный состав.

В целях проверки этого факта Пашинян повторил свое предыдущее предложение направить в Лачинский коридор и Нагорный Карабах международную миссию по установлению фактов, подчеркнув, что Азербайджан сам отверг это предложение в ходе четырехсторонней встречи в Праге 6 октября 2022 года. «Это предложение остается в силе», - сказал премьер.

А то, что в Нагорном Карабахе действует Армия обороны Нагорного Карабаха, является общеизвестным фактом, сказал Пашинян, пояснив существование и деятельность Армии обороны следующим образом: «Азербайджан занимается явными приготовлениями к тому, чтобы подвергнуть армян Нагорного Карабаха геноциду». Он перечислил: Лачинский коридор закрыт более 100 дней, прекращена подача газа и электроэнергии в Нагорный Карабах, регулярно обстреливаются граждане и техника, выполняющие сельскохозяйственные работы в Нагорном Карабахе, продолжается агрессивная риторика Азербайджана.

В качестве резюме премьер-министр заявил, что, несмотря на все трудности, правительство Армении неустанно подтверждает свою приверженность мирной повестке дня.

«Мы надеемся, что в ближайшее время произойдут конкретные изменения как в переговорном формате Степанакерт-Баку, так и в формате Армения-Азербайджан», - сказал Пашинян.