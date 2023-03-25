В Карабахе заявили о «позиционном продвижении» ВС Азербайджана в районе Лачинского коридора

«25 марта Вооруженные силы Азербайджана, нарушив в очередной раз обязательства, принятые Трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020г., на участке Шуши-Лисагор нарушили линию соприкосновения, установленную тем же документом, и обеспечили определенное позиционное продвижение на территории Республики Арцах [Нагорный Карабах – ред.]», - говорится в заявлении Информационного штаба Нагорного Карабаха.

«Власти Республики Арцах сразу же проинформировали командование российских миротворческих сил об очередном грубом нарушении положений Трехстороннего заявления, учитывая возложенные на них согласно данному документу миссию и функции. Власти ожидают от миротворческих сил практических шагов по устранению последствий этого нарушения и недопущению новых нарушений», - говорится в заявлении.

Ранее в субботу Министерство обороны Азербайджана заявило, что, «учитывая сложившуюся ситуацию, подразделениями азербайджанской армии были проведены необходимые локальные контрольные меры в целях предотвращения использования грунтовых дорог к северу от Лачинской дороги для незаконной деятельности, а также пресечения нагнетания обстановки путем перевозки боеприпасов из Армении и потенциальных диверсий».

В связи с этим власти Нагорного Карабаха заявили, что «ложное утверждение азербайджанской стороны об использовании горной дороги Степанакерт-Гайбалишен-Лисагор для перевозки боеприпасов является лишь предлогом для осуществления их очередных агрессивных и деструктивных действий», напомнив, что «якобы по этой же причине 5 марта они напали, ранили одного и убили троих сотрудников Полиции, выполняющих свои служебные обязанности».

«Власти Арцаха неоднократно заявляли, что в условиях блокады, начавшейся 12 декабря, эта горная дорога используется для организации гражданского и неотложного сообщения между Степанакертом и 4 общинами Шушинского района, которое осуществляется на высоких транспортных средствах, учитывая крайне сложный и опасный рельеф местности.

А существование и нормальная деятельность Армии обороны ни для кого не представляет угрозы, поскольку нацелена исключительно на самооборону, учитывая реальные и непосредственные опасности и угрозы физическому существованию и безопасности народа Арцаха», - говорится в заявлении Информационного штаба Нагорного Карабаха.