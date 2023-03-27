Азербайджанцы «с высоты полностью просматривают грунтовую дорогу Степанакерт-Лисагор, какое-либо движение невозможно»

После позиционного продвижения азербайджанской стороны в субботу полностью перекрыта грунтовая дорога Степанакерт-Лисагор, которая, по утверждению Нагорного Карабаха, использовалась для срочного гражданского сообщения между Степанакертом и четырьмя общинами Шушинского района.

Глава правящей фракции «Свободная Родина-ОГА» Национального собрания Нагорного Карабаха Артур Арутюнян сообщил Радио Азатутюн, что какое-либо движение уже невозможно по этой дороге, потому что азербайджанские военные с занятой высоты уже полностью ее просматривают.

«Теперь эта дорога полностью просматривается с высоты, которую они заняли, и поэтому с точки зрения безопасности движение по ней невозможно. Они могут бомбить, стрелять, и цель была именно в том, чтобы остановить передвижение по грунтовой дороге, которая соединяла Степанакерт с общинами Хин Шен, Мец Шен и Лисагор», - сказал Арутюнян.

В минувшую субботу Степанакерт сообщил, что на участке Шуши-Лисагор азербайджанские вооруженные силы нарушили линию соприкосновения, закрепленную заявлением от 9 ноября 2020 года, и обеспечили определенное позиционное продвижение на территории Нагорного Карабаха.

Российская сторона также посчитала это нарушением трехстороннего заявления и пояснила, что подразделение ВС Азербайджана пересекло линию соприкосновения в Шушинском районе, заняло высоту в 2,9 км северо-восточнее горы Сарыбаба и приступило к инженерному оборудованию поста. По данным Степанакерта, сейчас миротворцы ведут переговоры с азербайджанской стороной о возвращении их на исходные позиции.

После субботнего продвижения сегодня утром азербайджанские вооруженные силы вновь попытались продвинуться на том же участке, в направлении одной из высот, находящейся рядом с грунтовой дорогой Степанакерт-Лисагор.

Однако Армия обороны Карабаха сообщает, что благодаря превентивным действиям попытка продвижения азербайджанского подразделения была предотвращена.

В Армии обороны не уточнили, что это были за превентивные действия и есть ли пострадавшие. В официальном сообщении лишь отмечается, что об инциденте было проинформировано командование миротворческих войск РФ.

«Они попытались позиционно закрепиться, что было пресечено нашими подразделениями - Армией обороны. Они пытались осуществить определенные позиционные изменения», - сказал карабахский депутат.

Баку пока не сообщил об имевших место сегодня утром действиях на участке Степанакерт-Лисагор, а о субботнем инциденте сообщил первым, вновь утверждая, что через этот участок провозится военная техника. Вместо этого сегодня азербайджанская сторона объявила, что представители Карабаха вновь приглашены в Баку.

«Аппарат президента Азербайджана в продолжение встречи, состоявшейся 1 марта в городе Ходжалы [Иванян], и приглашения от 13 марта, еще раз приглашает представителей армянской общины Карабаха провести встречу в Баку в первую неделю апреля для обсуждения вопросов реинтеграции, а также реализации инфраструктурных проектов в Карабахе», - говорится в сообщении аппарата президента Азербайджана.