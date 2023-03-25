Минобороны РФ: Азербайджан в Карабахе нарушил Трехстороннее заявление

Согласно информационному бюллетеню Министерства обороны Российской Федерации о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта, «25 марта 2023 г. подразделение ВС Азербайджана, в нарушение пункта 1 заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 г., пересекло линию соприкосновения сторон в Шушинском районе, заняло высоту с отметкой 2054,0 (2,9 км северо-восточнее горы Сарыбаба) и приступило к инженерному оборудованию поста».

В сообщении отмечается, что командованием российских миротворцев принимаются меры, направленные на «предотвращение эскалации кризисной обстановки и недопущение противоборствующими сторонами взаимных провокаций».

«До азербайджанской стороны доведено требование о необходимости соблюдения положений трехсторонних договоренностей глав государств, принятия мер по прекращению инженерных работ и отводу подразделений национальных вооруженных сил на ранее занимаемые позиции», - заявили в Минобороны России.

Ранее в субботу власти Нагорного Карабаха заявили о «позиционном продвижении» ВС Азербайджана в районе Лачинского коридора, назвав это «очередным грубым нарушением положений Трехстороннего заявления».

Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, заявило, что, «учитывая сложившуюся ситуацию, подразделениями азербайджанской армии были проведены необходимые локальные контрольные меры в целях предотвращения использования грунтовых дорог к северу от Лачинской дороги для незаконной деятельности, а также пресечения нагнетания обстановки путем перевозки боеприпасов из Армении и потенциальных диверсий».